Это впервые в моей карьере, когда мы специально работаем над планом игры - Джошуа о бое с Усиком

Слова Джошуа процитировал журналист Майкл Бенсон.

"Я бы сказал, что это впервые в моей карьере, когда мы специально работаем над планом игры. Я во многом обосновал свой успех только естественными способностями. Этого было недостаточно, поэтому сейчас я попробую другой план игры и посмотрю, как оно пойдет", – сказал Энтони Джошуа.

Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ожидается, что он встретится в реванше с Энтони Джошуа в июле.

10 мая украинец Александр Усик вышел на первое место в рейтинге лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии DAZN.

13 мая Усик возглавил рейтинг боксеров The Ring.

18 мая промоутер Александр Красюк отметил, что в бою против Энтони Джошуа - Усик сразится за всю Украину и демократический мир.

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