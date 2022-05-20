Это впервые в моей карьере, когда мы специально работаем над планом игры - Джошуа о бое с Усиком
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа признался, что он впервые в карьере специально работает над планом игры, и перед боем с Александром Усиком
Слова Джошуа процитировал журналист Майкл Бенсон.
"Я бы сказал, что это впервые в моей карьере, когда мы специально работаем над планом игры. Я во многом обосновал свой успех только естественными способностями. Этого было недостаточно, поэтому сейчас я попробую другой план игры и посмотрю, как оно пойдет", – сказал Энтони Джошуа.
Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Ожидается, что он встретится в реванше с Энтони Джошуа в июле.
- 10 мая украинец Александр Усик вышел на первое место в рейтинге лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии DAZN.
- 13 мая Усик возглавил рейтинг боксеров The Ring.
- 18 мая промоутер Александр Красюк отметил, что в бою против Энтони Джошуа - Усик сразится за всю Украину и демократический мир.
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