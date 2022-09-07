Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в фейсбуке.

"Мы высоко ценим работу миссии МАГАТЭ. Именно Украина была ее инициатором и приложила максимум усилий для ее реализации. Теперь важно имплементировать рекомендации миссии. А это возможно только при полном возвращении ЗАЭС под контроль Украины. Поскольку только мы способны гарантировать выполнение всех составляющих безопасности эксплуатации и заинтересованы в этом, в отличие от россиян", – пишет Галущенко.

По словам министра, учитывая беспрецедентную ситуацию с оккупацией иностранными войсками ядерного объекта другой страны, нужно как можно быстрее обновить стандарты и протоколы работы МАГАТЭ.

"Рафаэль Гросси неоднократно отмечал, что миссия МАГАТЭ на оккупированную иностранными войсками станцию происходит впервые в истории. И, соответственно, действующие стандарты и протоколы работы МАГАТЭ ограничивают их в возможности делать выводы. Поэтому нужно обновить эти стандарты и протоколы как можно скорее. Наличие оценочных резюме точно сняло бы все дискуссии по поводу того, "кто виноват и что делать", которые мастерски разжигает российская пропаганда даже во время заседания Совбеза", - говорится в сообщении.

Галущенко отметил, что нужно вводить санкции за акты ядерного терроризма, прецедент которых создала Россия.

"Мировые санкции должны быть наложены на компанию "Росатом", представители которой пытаются руководить работой Запорожской АЭС, не имея никаких прав и полномочий для этого. Украина уже начала санкционный процесс в отношении более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией" , – пишет он.

Также Министр энергетики выразил надежду, что выводы миссии и результаты ее дальнейшей работы на ЗАЭС действительно станут основой для будущего изменения международного законодательства, поскольку мир должен иметь возможность эффективного противодействия ядерному терроризму.

"Иначе украинская ЗАЭС создаст очень опасный прецедент: неспособность мира обуздать государство, которое ведет себя как террорист на захваченной атомной станции, может стать карт-бланшем для других поступать так же. И тогда в мире не останется безопасности ни для кого", - пишет Галущенко .