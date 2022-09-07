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"Это возможно только при полном возвращении ЗАЭС под контроль Украины": Минэнерго о выполнении рекомендаций МАГАТЭ

7 сентября, 2022 среда
13:42
война с Россией

Украина была инициатором миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию, которую захватили российские оккупанты. Теперь важно выполнить все рекомендации миссии, а это возможно только при полном возвращении станции под контроль Украины

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в фейсбуке.

"Мы высоко ценим работу миссии МАГАТЭ. Именно Украина была ее инициатором и приложила максимум усилий для ее реализации. Теперь важно имплементировать рекомендации миссии. А это возможно только при полном возвращении ЗАЭС под контроль Украины. Поскольку только мы способны гарантировать выполнение всех составляющих безопасности эксплуатации и заинтересованы в этом, в отличие от россиян", – пишет Галущенко.

По словам министра, учитывая беспрецедентную ситуацию с оккупацией иностранными войсками ядерного объекта другой страны, нужно как можно быстрее обновить стандарты и протоколы работы МАГАТЭ.

"Рафаэль Гросси неоднократно отмечал, что миссия МАГАТЭ на оккупированную иностранными войсками станцию происходит впервые в истории. И, соответственно, действующие стандарты и протоколы работы МАГАТЭ ограничивают их в возможности делать выводы. Поэтому нужно обновить эти стандарты и протоколы как можно скорее. Наличие оценочных резюме точно сняло бы все дискуссии по поводу того, "кто виноват и что делать", которые мастерски разжигает российская пропаганда даже во время заседания Совбеза", - говорится в сообщении.

Галущенко отметил, что нужно вводить санкции за акты ядерного терроризма, прецедент которых создала Россия.

"Мировые санкции должны быть наложены на компанию "Росатом", представители которой пытаются руководить работой Запорожской АЭС, не имея никаких прав и полномочий для этого. Украина уже начала санкционный процесс в отношении более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией" , – пишет он.

Также Министр энергетики выразил надежду, что выводы миссии и результаты ее дальнейшей работы на ЗАЭС действительно станут основой для будущего изменения международного законодательства, поскольку мир должен иметь возможность эффективного противодействия ядерному терроризму.

"Иначе украинская ЗАЭС создаст очень опасный прецедент: неспособность мира обуздать государство, которое ведет себя как террорист на захваченной атомной станции, может стать карт-бланшем для других поступать так же. И тогда в мире не останется безопасности ни для кого", - пишет Галущенко .

  • 29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .
  • Рафаэль Гросси предлагает Совбезу Организации Объединенных Наций создать зону ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции.
  • Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет по итогам своего визита на Запорожскую АЭС, оккупированную россиянами.
  • Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Россия пыталась давить на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время подготовки отчета о Запорожской атомной электростанции. Единственным способом устранить ядерную угрозу является вывод войск и вооружения России со станции.

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Украина
Россия
ЕС
ООН
терроризм
санкции против России
Запорожская область
Запорожская АЕС
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