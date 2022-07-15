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"Это возможно абсолютно": Резников назвал условие завершения войны до конца года

15 июля, 2022 пятница
23:09
война с Россией

Министр обороны Алексей Резников назвал "совершенно реалистичным планом" деоккупацию до конца 2022 года захваченных Россией украинских территорий по меньшей мере до тех позиций, на которых стороны находились в преддверии полномасштабной войны

Об этом Резников сказал в интервью BBC News Украина.

При этом завершение войны до конца года Резников назвал "абсолютно возможным".

"Это (завершение войны до конца года - ред.) возможно абсолютно. Я могу это сказать, хоть я и юрист, но который уже немножко с военными общается. Даже с военной точки зрения, это абсолютно реалистичный план - освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года", - сказал Резников.

Такое развитие событий министр назвал реальным при условии, что международные партнеры продолжат помогать Украине.

"Реально (завершение войны до конца года - ред.), если наши партнеры будут продолжать нам помогать, уже совершенно не сомневаясь, что они помогают победителю. Они же раньше считали, что мы закончим поражением, за три дня сдадим Киев, и потому нам не сильно помогали, только поддерживали, но когда они поверили, что победа Украины - абсолютно реалистичный план, они захотели стать соучастниками этой победы, поэтому сейчас важно, чтобы мы синхронизировали наши планы на контрнаступление с их помощью не только оружием, но и продолжением еще более серьезных санкций (против России - ред.). Это серьезный общемировой проект", - сказал Резников.

В то же время, министр обороны подчеркнул, что война с Россией - это "не спринт, а марафон", и украинцам следует научиться работать в состоянии войны.

"Где-то на 21-й день (полномасштабной войны - ред.) я почувствовал, что я могу закончиться, что я истощен психически, эмоционально, что я не сплю, нет восстановления моих батареек. Тогда я провел сам с собой два дня сеанса психотерапии. И я себе сказал: друг, это не спринт и даже не стайерская дистанция, это настоящий марафон.… Психика говорила: это же ненадолго, два-три дня, и все закончится, мы вернемся в состояние гибридной войны, к которой мы привыкли .До состояния, в котором мы жили последние восемь лет: когда на Донбассе война, а все остальное - как мирная жизнь.Но я себе сказал: "Нет, друг, признай, что так, как было, уже никогда не будет. Будет как-то иначе. И мы должны в этом "иначе" быть победителями". ... И вот с этого момента я заставил себя спать хотя бы четыре часа в сутки. И сегодня я живу в режиме марафона. Украина должна понять, что война не завершена. И даже деоккупированные сейчас Киевщина, Черниговщина, Сумщина, и Винница, в которую сегодня (14 июля – ред.) прилетело, и Краматорск, и Николаев, и Одесса – мы живем в состоянии серьезной войны. И кто вступил в партию "завершивших войну", не правы абсолютно. Надо научиться восстанавливать свои экономические ресурсы, платить налоги, работать в состоянии войны", - сказал Резников.

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Алексей Резников
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