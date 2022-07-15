"Это возможно абсолютно": Резников назвал условие завершения войны до конца года
Министр обороны Алексей Резников назвал "совершенно реалистичным планом" деоккупацию до конца 2022 года захваченных Россией украинских территорий по меньшей мере до тех позиций, на которых стороны находились в преддверии полномасштабной войны
Об этом Резников сказал в интервью BBC News Украина.
При этом завершение войны до конца года Резников назвал "абсолютно возможным".
"Это (завершение войны до конца года - ред.) возможно абсолютно. Я могу это сказать, хоть я и юрист, но который уже немножко с военными общается. Даже с военной точки зрения, это абсолютно реалистичный план - освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года", - сказал Резников.
Такое развитие событий министр назвал реальным при условии, что международные партнеры продолжат помогать Украине.
"Реально (завершение войны до конца года - ред.), если наши партнеры будут продолжать нам помогать, уже совершенно не сомневаясь, что они помогают победителю. Они же раньше считали, что мы закончим поражением, за три дня сдадим Киев, и потому нам не сильно помогали, только поддерживали, но когда они поверили, что победа Украины - абсолютно реалистичный план, они захотели стать соучастниками этой победы, поэтому сейчас важно, чтобы мы синхронизировали наши планы на контрнаступление с их помощью не только оружием, но и продолжением еще более серьезных санкций (против России - ред.). Это серьезный общемировой проект", - сказал Резников.
В то же время, министр обороны подчеркнул, что война с Россией - это "не спринт, а марафон", и украинцам следует научиться работать в состоянии войны.
"Где-то на 21-й день (полномасштабной войны - ред.) я почувствовал, что я могу закончиться, что я истощен психически, эмоционально, что я не сплю, нет восстановления моих батареек. Тогда я провел сам с собой два дня сеанса психотерапии. И я себе сказал: друг, это не спринт и даже не стайерская дистанция, это настоящий марафон.… Психика говорила: это же ненадолго, два-три дня, и все закончится, мы вернемся в состояние гибридной войны, к которой мы привыкли .До состояния, в котором мы жили последние восемь лет: когда на Донбассе война, а все остальное - как мирная жизнь.Но я себе сказал: "Нет, друг, признай, что так, как было, уже никогда не будет. Будет как-то иначе. И мы должны в этом "иначе" быть победителями". ... И вот с этого момента я заставил себя спать хотя бы четыре часа в сутки. И сегодня я живу в режиме марафона. Украина должна понять, что война не завершена. И даже деоккупированные сейчас Киевщина, Черниговщина, Сумщина, и Винница, в которую сегодня (14 июля – ред.) прилетело, и Краматорск, и Николаев, и Одесса – мы живем в состоянии серьезной войны. И кто вступил в партию "завершивших войну", не правы абсолютно. Надо научиться восстанавливать свои экономические ресурсы, платить налоги, работать в состоянии войны", - сказал Резников.
- 15 июля Резников сообщил, что в Украину прибыли американские реактивные системы залпового огня M270.
- По словам министра обороны, президент Владимир Зеленский приказал Генштабу готовить планы деоккупации всей Украины и выхода на границы 1991 года.
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