Это война за доминирование и господство в Северо-Западной акватории Черного моря, – директор Центра военно-правовых исследований Мусиенко

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"Я думаю, что эта война - это проявление войны на море. Дело в том, что наша война на море проходит и происходит именно так. Возможно не так, как многие себе представляли, когда есть большие бои между пушками, между флотами, с привлечением огромного количества компонентов авиации и т. д. Нет, сейчас наша война на море выглядит именно так: Украина наносит удары по военным объектам оккупантов в Крыму, довольно болезненные и эффективные удары, с помощью тех ракет и другого оружия, которое мы имеем", - отметил он.

Мусиенко обратил внимание на то, что сейчас Украина наносит удары, уменьшает возможности Черноморского флота России, ограничив их возможности патрулированием преимущественно в нейтральных водах к северу от Босфора, потому что они несколько ограниченно могут применять свои ракетоносители "калибров". Кроме того, в настоящее время Украина также получает информацию о том, сколько кораблей выходит из украинских портов в рамках зерновой инициативы.

Читайте также: Украина интегрирует все технические возможности войск, чтобы наносить врагу неприемлемый ущерб

"Россия в свою очередь ведет свою войну на море не имея других возможностей ударами "шахедов" преимущественно. По портовой инфраструктуре, по сельскохозяйственной инфраструктуре, по той инфраструктуре, куда они могут попасть, где, к сожалению, есть попадания, или могут упасть обломки вследствие того, что они запускают эти "шахеды". Вот это, мне кажется, и зерновая инициатива - это так, как одна из причин. То есть мы в свою очередь демонстрируем, что мы способны разблокировать "блокаду", которую Россия пыталась объявить на наши порты, и все равно находиться в рамках зерновой инициативы, или использовать порты хотя бы, по меньшей мере, для других целей, а Россия говорит, что мы не сможем, потому что они будут нам препятствовать. Вот это я называю в нашем варианте войной за доминирование и господство в северо-западной акватории Черного моря", - подчеркнул Мусиенко.

Атаки на российские суда

В ночь на 13 сентября Россия обвинила Украину в массированном ракетном ударе по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждению двух кораблей. В украинской разведке подтвердили поражение крупного десантного корабля и подводной лодки РФ.

Отметим, что украинские партизаны помогли атаковать российские суда. Они собирают информацию и передают ее спецслужбам Украины.

Спецоперация по уничтожению подлодки "Ростов-на-Дону" и десантного корабля "Минск" была осуществлена благодаря Силам спецопераций ВСУ.

Еще одна недавняя атака произошла 14 сентября. Тогда Силы обороны Украины нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ.

Тогда украинский экспериментальный дрон Sea Baby подбил российский ракетный корабль "Самум".

В РФ заявили, что ночью 25 сентября дежурными средствами ПВО якобы были сбиты четыре БПЛА над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией временно оккупированного Крыма.

Уже вечером 25 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в Севастополе и в районе аэродрома "Бельбек". Было перекрыто движение по Крымскому мосту, а местные паблики сообщили о ракетах в небе над полуостровом. Раздалось несколько взрывов, а гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Разважаев заявлял, что вблизи аэродрома якобы сбили одну ракету.

Утром 1 октября руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что над Джанкоем силы ПВО вроде бы сбили ракету – от падения осколков есть разрушение складских помещений. В минобороны РФ говорят, что было две ракеты "Гром-2" – их якобы обнаружили и перехватили в воздухе, но осколки рухнули в Джанкойском районе Крыма.