"Это война Путина": Шольц выступил против общего запрета на въезд россиянам в ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает идею общего запрета на въезд россиян в ЕС, например с туристической целью
Об этом сообщили в Der Tagesspiegel со ссылкой на заявление Шольца в рамках ежегодной пресс-конференции канцлера Германии.
"Это война Путина. И потому мне тяжело с этой идеей", - сказал он.
Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает идею всеобщего запрета на въезд россиян в ЕС. По словам Шольца, ЕС уже принял решение о персональных санкциях против людей из центров принятия решений в Москве.
Однако он не считает оправданным введение карательных мер против всех россиян. По его оценке, такой запрет ослабил бы эффективность санкций, "если бы они были направлены против всех, включая невиновных".
- 11 августа Эстониязакрыла въезд россиянам с шенгенскими визами. Под санкцию не попадут лица, являющиеся сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей. Также лица, занимающиеся международными грузоперевозками и пассажирскими перевозками и лица, имеющие право свободного передвижения согласно законодательству ЕС. Лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянное разрешение на проживание в Эстонии, также смогут въехать в страну.
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