Об этом сообщили в Der Tagesspiegel со ссылкой на заявление Шольца в рамках ежегодной пресс-конференции канцлера Германии.

"Это война Путина. И потому мне тяжело с этой идеей", - сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает идею всеобщего запрета на въезд россиян в ЕС. По словам Шольца, ЕС уже принял решение о персональных санкциях против людей из центров принятия решений в Москве.

Однако он не считает оправданным введение карательных мер против всех россиян. По его оценке, такой запрет ослабил бы эффективность санкций, "если бы они были направлены против всех, включая невиновных".

11 августа Эстониязакрыла въезд россиянам с шенгенскими визами. Под санкцию не попадут лица, являющиеся сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей. Также лица, занимающиеся международными грузоперевозками и пассажирскими перевозками и лица, имеющие право свободного передвижения согласно законодательству ЕС. Лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянное разрешение на проживание в Эстонии, также смогут въехать в страну.

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