"Это война Путина": Шольц призвал немцев не бить и не оскорблять россиян
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян из-за вторжения РФ в Украину
Об этом он написал в Twitter.
"Абсолютно недопустимо, когда у нас выходцы из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война Путина. Он один отвечает за это", - заявил канцлер Германии.Он также отметил, что Германия предоставит помощь беженцам из Украины.
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