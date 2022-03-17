"Это война Путина": Шольц призвал немцев не бить и не оскорблять россиян

Об этом он написал в Twitter.

"Абсолютно недопустимо, когда у нас выходцы из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война Путина. Он один отвечает за это", - заявил канцлер Германии.

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Он также отметил, что Германия предоставит помощь беженцам из Украины.