Об этом она сказала на брифинге в Вашингтоне.

"Это война, которую начала Россия. Это их война. Они начали ее, и они могли ее закончить. Мы говорим об этом все время: они могут закончить ее никогда путем вывода войск из Украины вместо того, чтобы совершать жестокие нападения на мирное население, на украинские города", - сказала спикер.

Жан-Пьер напомнила, что Россия наносит удары по гражданским объектам в Украине почти ежедневно более 15 месяцев: бомбардировала украинский порт в Одессе, убила и ранила мирное население, разрушила объекты всемирного наследия ЮНЕСКО и уничтожила десятки тысяч тонн зерна, которое собирались отправить в страны мира.

При этом пресс-секретарь администрации Байдена отметила, что США не поддерживают нанесение ударов Украиной по территории РФ, напомнив, что Крым является украинской территорией.

"Итак, посмотрите, по ударам беспилотников: в Москве мы четко дали понять, что мы не поддерживаем нападения внутри России. Но мы также очень четко заявили, что Крым - это действительно Украина", - подчеркнула она.

По словам Жан-Пьер, единственное, что может делать США - это продолжать оказывать безопасность помощи Украине, как это и было в течение более 15 месяцев борьбы за свободу и суверенитет страны. Представительница назвала это "обязательством Вашингтона перед Украиной"

Что известно об атаке дронов на Москву.

Ночью на 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. РосСМИ и телеграммы говорили о повреждении здания возле министерства обороны РФ и бизнес-центра.

Так, тг-канал "Mash" сообщил , что в здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от министерства обороны РФ, якобы выбиты стекла, а у здания обнаружены осколки беспилотника. Эту информацию впоследствии подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Впоследствии "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы заявило , что осколки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, а еще один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева.

Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области было перекрыто, сообщил дептранс. Прекратили движение и по проспекту Лихачева.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе якобы зафиксированы удары двух БПЛА. Позже в минобороны России сказали, что им якобы удалось пресечь попытку атаки украинских дронов. По его словам, утром 24 июля "в результате прекращенной террористической атаки киевского режима пострадавших нет".