"Это вовлечет нашу страну в конфликт", - президент Болгарии против предоставления Украине оружия

Об этом сообщает болгарское СМИ Bgnes.

"Пора для правительства дать четкие доказательства того, что оно осознает и поддерживает болгарский суверенитет. Однозначно "нет" предоставлению военной помощи Украине, это означает шаг к прямому вовлечению Болгарии в этот конфликт. Угасают призывы к миру, обостряется острая риторика и призывы к победе. Если победа означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то мы стремительно движемся в этом направлении.Болгария должна быть частью усилий по миру и скорейшего прекращения этого конфликта.Затягивание конфликта будет иметь катастрофические последствия во многих отношениях. Суверенная болгарская позиция принимается в Софии, а не в Киеве, и я не думаю, что необходимо туда ехать на посещение", – сказал Румен Радев.

Добавим, что Болгария – это парламентская республика, поэтому позиция президента и правительства могут быть разными. В частности, есть информация, что правительственная делегация и премьер-министр Болгарии Кирилл Петков отправились в Киев и обсудят именно военную помощь Украине.

Напомним, вслед за Польшей Россия прекращает поставки газа в Болгарию. Болгария угрожает прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию

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