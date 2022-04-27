"Это вовлечет нашу страну в конфликт", - президент Болгарии против предоставления Украине оружия
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что против предоставления Украине оружия, поскольку это означает "шаг к прямому вовлечению Болгарии в этот конфликт"
Об этом сообщает болгарское СМИ Bgnes.
"Пора для правительства дать четкие доказательства того, что оно осознает и поддерживает болгарский суверенитет. Однозначно "нет" предоставлению военной помощи Украине, это означает шаг к прямому вовлечению Болгарии в этот конфликт. Угасают призывы к миру, обостряется острая риторика и призывы к победе. Если победа означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то мы стремительно движемся в этом направлении.Болгария должна быть частью усилий по миру и скорейшего прекращения этого конфликта.Затягивание конфликта будет иметь катастрофические последствия во многих отношениях. Суверенная болгарская позиция принимается в Софии, а не в Киеве, и я не думаю, что необходимо туда ехать на посещение", – сказал Румен Радев.
Добавим, что Болгария – это парламентская республика, поэтому позиция президента и правительства могут быть разными. В частности, есть информация, что правительственная делегация и премьер-министр Болгарии Кирилл Петков отправились в Киев и обсудят именно военную помощь Украине.
- Напомним, вслед за Польшей Россия прекращает поставки газа в Болгарию. Болгария угрожает прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию
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