Это вопрос времени, когда придется применять более сильные инструменты: Зеленский о реакции мира на дестабилизацию энергорынка Россией
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дискуссию об ограничении экспортной цены российской нефти
Об этом он сообщил в видеообращении .
"Сейчас в мире завершилась – к сожалению, без серьезных решений – дискуссия по прайс-кепам, то есть по ограничению экспортной цены российской нефти. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста", - сказал он.
Кроме этого, он также подчеркнул, что Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка.
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"Мир никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение. Это слабая позиция. И только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно", - подчеркнул он.
Также Зеленский отметил, что если ограничение цены на российскую нефть – 60 долларов вместо 30, о которых говорили, в частности, Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов.
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"Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других, других террористических режимов и организаций. Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас избежать серьезных решений", – прокомментировал президент.
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