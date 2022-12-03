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Это вопрос времени, когда придется применять более сильные инструменты: Зеленский о реакции мира на дестабилизацию энергорынка Россией

3 декабря, 2022 суббота
20:35
Экономика

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дискуссию об ограничении экспортной цены российской нефти

Об этом он сообщил в видеообращении .

"Сейчас в мире завершилась – к сожалению, без серьезных решений – дискуссия по прайс-кепам, то есть по ограничению экспортной цены российской нефти. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста", - сказал он.

Кроме этого, он также подчеркнул, что Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка.

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"Мир никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение. Это слабая позиция. И только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно", - подчеркнул он.

Также Зеленский отметил, что если ограничение цены на российскую нефть – 60 долларов вместо 30, о которых говорили, в частности, Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов.

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"Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других, других террористических режимов и организаций. Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас избежать серьезных решений", – прокомментировал президент.

  • Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины: били по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре. По данным Генштаба ВСУ, захватчики выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных дронов "Ланцет". В результате массированного удара по всей Украине начались перебои с электроснабжением и водоснабжением.
  • 29 ноября директор по исследованиям аналитического центра DiXi Роман Ницович утверждал в эфире Еспресо: россияне не смогут нанести масштабный ущерб украинской энергосистеме, вследствие чего может возникнуть полный блекаут.
  • Минэнерго сообщало об улучшении ситуации с энергосистемой, однако для уменьшения продолжительности отключений нужно, чтобы не было новых обстрелов инфраструктуры.
  • 1 декабря стало известно, что киевские энергетики будут переключать на другую линию дома, находящиеся в одной сети с критической инфраструктурой, если это невозможно – их будут выключать вручную.
  • 2 декабря стало известно, что в случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия в результате этого электроснабжения в столице, на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы , проезд будет бесплатным.

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Общество
Мир
Президент Украины
Владимир Зеленский
война с Россией
блэкаут
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