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Главная Мир "Это вопрос, который нужно было решить давно": Польша как можно скорее завершит декоммунизацию

"Это вопрос, который нужно было решить давно": Польша как можно скорее завершит декоммунизацию

20 августа, 2022 суббота
18:22
Мир

Глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий хочет как можно скорее завершить процесс декоммунизации публичного пространства

Об этом сообщили на сайте "Польское радио" .

Навроцкий обратил внимание, что демонтаж памятников тем, кто принадлежал к сфере советского влияния коммунистической власти, в последнее время происходит очень быстро.

"Только за последние три месяца мы убрали 20 советских памятников, но в нашем списке 60. Это очень быстрый темп, но это вопрос, который нужно было решить давно", – оценил Навроцкий.

"Мы компенсируем недостаточную деятельность в последние годы, но я хочу стать тем руководителем Института национальной памяти, который завершит процесс декоммунизации в публичном пространстве Польши", - подчеркнул Навроцкий.

  • 25 июля заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил , что Польша и ее официальные представители не будут участвовать в мероприятиях, если там будут присутствовать дипломаты из России и Беларуси.
  • По состоянию на 4 августа Польша заявила о плане возведения забора на границе с Калининградской областью.

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Общество
Польша
декомунизация
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