"Это вопрос, который нужно было решить давно": Польша как можно скорее завершит декоммунизацию
Глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий хочет как можно скорее завершить процесс декоммунизации публичного пространства
Об этом сообщили на сайте "Польское радио" .
Навроцкий обратил внимание, что демонтаж памятников тем, кто принадлежал к сфере советского влияния коммунистической власти, в последнее время происходит очень быстро.
"Только за последние три месяца мы убрали 20 советских памятников, но в нашем списке 60. Это очень быстрый темп, но это вопрос, который нужно было решить давно", – оценил Навроцкий.
"Мы компенсируем недостаточную деятельность в последние годы, но я хочу стать тем руководителем Института национальной памяти, который завершит процесс декоммунизации в публичном пространстве Польши", - подчеркнул Навроцкий.
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