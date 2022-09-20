Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Как мы уже предупреждали в течение нескольких месяцев, похоже, Россия проведет фиктивные референдумы на оккупированных ею территориях Украины", - заявил Салливан.

Советник президента США добавил, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях является "вопиющим нарушением суверенитета Украины".

"Россия спешит с проведением референдумов в ответ на украинские военные достижения и для подготовки к мобилизационным мероприятиям", - добавил Салливан.

Ранее оккупанты на Луганщине, Донетчине, Херсонщине и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал планы оккупантов относительно "референдумов" на оккупированных территориях "наивным шантажом угрозами"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что псевдореферендумы оккупантов не помешают ВСУ освободить оккупированные территории.

20 сентября госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".

Российские рынки во вторник обвалились на фоне новостей о готовящихся референдумах на оккупированных Россией территориях Украины, а также изменения УПК относительно мобилизации и военного положения.

Глава Министерства иностранных дел Латвии после объявления РФ псевдореферендумов призвал мир к новым санкциям против страны-агрессора и предоставлению Украине больше оружия.

Министерство обороны Украины отреагировало на планы российских оккупантов провести незаконные "референдумы" по присоединению к РФ территорий Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья.

В Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг объявленные оккупантами планы "референдумов" о присоединении к России в четырех областях Украины как неприемлемые.

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