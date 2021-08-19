"Это волна хайпа. Не вижу большой трагедии": Ткаченко о скандалах вокруг СССР-инсталляции и установки сцены на братской могиле

Об этом он заявил в эфире НВ .

"На самом деле декорации должны использоваться во время парада для телевизионной съемки. Поскольку у людей возник вопрос, где они размещены, их просто переместили. Я не вижу в этом большой трагедии, как и в ситуации, возникшей вчера с памятником на площади Конституции , потому что КГГА давала разрешение на строительство там сцены ", - отметил Ткаченко.

Он назвал хайпом критику инсталляции мэром Киева Виталием Кличко.

"У меня впечатление, что это волна хайпа, но в этом случае есть конкретный автор - КГГА и ее руководитель Виталий Кличко. Он классный боксер, но не классный мэр. И вместо того, чтобы хайповать на вещах, которые непосредственно к нему не имеют отношения, лучше бы занимался дорогами и подготовкой к 30-летию ", - отметил министр.

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