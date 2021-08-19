"Это волна хайпа. Не вижу большой трагедии": Ткаченко о скандалах вокруг СССР-инсталляции и установки сцены на братской могиле
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что "не видит большой трагедии" в ситуации со скандалами в отношении советских инсталляций на Аллее Героев Небесной Сотни и установки сцены на мемориале Братской могилы
Об этом он заявил в эфире НВ .
"На самом деле декорации должны использоваться во время парада для телевизионной съемки. Поскольку у людей возник вопрос, где они размещены, их просто переместили. Я не вижу в этом большой трагедии, как и в ситуации, возникшей вчера с памятником на площади Конституции , потому что КГГА давала разрешение на строительство там сцены ", - отметил Ткаченко.
Он назвал хайпом критику инсталляции мэром Киева Виталием Кличко.
"У меня впечатление, что это волна хайпа, но в этом случае есть конкретный автор - КГГА и ее руководитель Виталий Кличко. Он классный боксер, но не классный мэр. И вместо того, чтобы хайповать на вещах, которые непосредственно к нему не имеют отношения, лучше бы занимался дорогами и подготовкой к 30-летию ", - отметил министр.
- Напомним, в Киеве на Аллее Героев Небесной сотни перед Днем Независимости обустроили локацию в советском стиле .
- Мэр Виталий Кличко отреагировал на установку на Аллее Небесной сотни декораций в советском стиле.
- Кандидат политических наук Андрей Ковалев считает, что для президента Владимира Зеленского и его окружения все "советское" является святым , а в праздновании 30-летия Независимости нашего государства нет украинского нарратива.
- Активисты разнесли декорации в советском стиле на Аллее Небесной Сотни, полиция задержала часть людей. Впоследствии их отпустили. А организаторы согласились убрать скандальную СССР-инсталляцию.
- В свою очередь в Киеве в Мариинском парке начали монтировать сцену к концерту певца Андреа Бочелли на месте разрушенного памятника участникам Октябрьского вооруженного восстания 1917 года. Организаторы заявили, что нет никаких подтверждений, что эти захоронения осуществлялись именно здесь.
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