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"Это военное преступление и незаконное коллективное наказание": Human Rights Watch раскритиковала осаду сектора Газа

10 октября, 2023 вторник
08:15
Война в Израиле

Международная правозащитная организация Human Rights Watch прокомментировала ситуацию в Израиле и назвала полную осаду сектора Газа коллективным наказанием и военным преступлением

Об этом говорится в заявлении организации.

Там напомнили, что 7 октября министр энергетики Израиля объявил, что израильские власти больше не будут снабжать электроэнергией 2,2 млн жителей Газы.

"Отключение израильскими властями электроэнергии в Газе и другие карательные меры против гражданского населения Газы означали бы незаконное коллективное наказание, которое является военным преступлением", - говорится в заявлении.

В то же время, в HRW также отметили, что убийства и нападения террористов ХАМАСа на гражданских лиц в Израиле и взятие их в заложники также являются военными преступлениями, нарушающими международное гуманитарное право. В организации подчеркнули, что законы войны применяются ко всем сторонам конфликта, независимо от законности начала войны или дисбаланса сил между сторонами.

"Во время предыдущих раундов боевых действий Human Rights Watch задокументировала серьезные нарушения законов войны израильскими силами и палестинскими вооруженными группами. Израиль неоднократно совершал невыборочные авиаудары, в результате которых погибли десятки мирных жителей. – добавили в Human Rights Watch.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.

Боевики ХАМАС подчеркнули, что начнут убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газа, которые будут осуществляться без предупреждений о целях.

Представитель ХАМАС заявил , что группировка открыта к переговорам с Израилем о перемирии, поскольку "цели были достигнуты". В то же время, президент Израиля Ицхак Герцог призвал мировых лидеров признать ХАМАС террористической организацией.

Затем лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

Мир
Израиль
Палестина
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