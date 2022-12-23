Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен, передает CNN.

"Могу просто сказать вам, что мы рассматриваем то, что он (Зеленский) предложил. Я только что был на видеосвязи с нашими партнерами по "Группе семи". И это одна из вещей, о которых мы говорили", – сказал он.

Глава американской дипломатии назвал мирные предложения Украины "хорошим началом". "Это вещи, которые каждый должен смог так или иначе поддерживать", - добавил он.

Блинкен не стал говорить, сколько времени понадобится США и Украине для совместной оценки мирного плана, о чем президенты обеих стран договорились на предстоящей встрече.

Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон 21 декабря. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины". Одним из пунктов разговора являлся формат мира, как его видит Украина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb