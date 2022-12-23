"Это вещи, которые каждый должен поддержать": Блинкен на встрече глав МИД G7 представил мирные предложения Зеленского
Министры иностранных дел стран "Группы семи" на виртуальной встрече в четверг обсудили мирные предложения Украины, президенту США Джо Байдену накануне озвучил украинский коллега Владимир Зеленский
Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен, передает CNN.
"Могу просто сказать вам, что мы рассматриваем то, что он (Зеленский) предложил. Я только что был на видеосвязи с нашими партнерами по "Группе семи". И это одна из вещей, о которых мы говорили", – сказал он.
Глава американской дипломатии назвал мирные предложения Украины "хорошим началом". "Это вещи, которые каждый должен смог так или иначе поддерживать", - добавил он.
Блинкен не стал говорить, сколько времени понадобится США и Украине для совместной оценки мирного плана, о чем президенты обеих стран договорились на предстоящей встрече.
- Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон 21 декабря. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины". Одним из пунктов разговора являлся формат мира, как его видит Украина.
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