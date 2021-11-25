"Это вершина цинизма и лицемерия": Наливайченко заявил, что готовит обращение к НАБУ с требованием расследовать празднование юбилея Ермака

Об этом он написал в Facebook .



Нардеп назвал использование на дне рождения Андрея Ермака вертолетов ГСЧС и ВСУ "вершиной цинизма и лицемерия", напомнив, что в Украине продолжаются война и пандемия.



По словам Наливайченко, те, кто разрешил использовать вертолеты в частных целях, должны быть наказаны.



"Это не просто преступление против морали и здравого смысла, которому, я убежден, соответствующую оценку дадут граждане нашего государства. Это еще и уголовное преступление, за которое должна быть ответственность перед законом", - заявил он.



Наливайченко сообщил, что готовит обращение в НАБУ, чтобы выяснить, кто приказал передать спецтехнику для празднования, а также какая сумма из бюджета была израсходована для этого.

Напомним, 24 ноября стало известно, что Владимир Зеленский праздновал юбилей Андрея Ермака на госдаче, а гостей привозили на вертолетах ГСЧС.

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