Это вдохновляющий всех нас подвиг - Зеленский о митингах на Херсонщине против вооруженных оккупантов
Это Украина, которой мы все гордимся, это украинцы, которым мы безмерно благодарны.
Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, сообщает Эспрессо.TV
"Херсонская область сегодня снова боролась – я им благодарен. Снова вышли на улицы – за нас всех, за Украину. С национальными флагами и с нашей украинской храбростью. Без оружия против оккупантов, против выстрелов и военных машин. Это подвиг, вдохновляющий всех нас "Это Украина, которой мы все гордимся, это украинцы, которым я безмерно благодарен, как и весь наш народ", - рассказал президент Украины.
- Напомним, В Херсонской области люди выходят на митинги, а оккупанты разгоняют мирные протесты с помощью слезоточивого газа и дубинок.
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