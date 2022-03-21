Это вдохновляющий всех нас подвиг - Зеленский о митингах на Херсонщине против вооруженных оккупантов

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, сообщает Эспрессо.TV

"Херсонская область сегодня снова боролась – я им благодарен. Снова вышли на улицы – за нас всех, за Украину. С национальными флагами и с нашей украинской храбростью. Без оружия против оккупантов, против выстрелов и военных машин. Это подвиг, вдохновляющий всех нас "Это Украина, которой мы все гордимся, это украинцы, которым я безмерно благодарен, как и весь наш народ", - рассказал президент Украины.

Напомним, В Херсонской области люди выходят на митинги, а оккупанты разгоняют мирные протесты с помощью слезоточивого газа и дубинок.

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