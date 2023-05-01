"Это вбивает клин в понимание внутри украинского спорта": Беленюк о военных РФ среди участников ЧМ-2023 по дзюдо
Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, народный депутат Украины Жан Беленюк прокомментировал ситуацию с военными РФ среди участников ЧМ-2023 по дзюдо
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
Спортсмен сообщил, что по состоянию на данный момент уже есть заявления трех дзюдоистов мирового класса по поводу присутствия среди россиян, допущенных на чемпионат мира - 2023, представителей ЦСКА, являющихся военнослужащими.
"Никто не сомневается в патриотических настроениях наших спортсменов, но единственное что наши спортсмены точно против того, чтобы были какие-то двойные стандарты. Если мы договариваемся, что никто никуда не ездит, то не могут быть такие истории, как с национальной сборной по футболу , которая сейчас участвует в одном и том же турнире со сборной Беларуси, но из-за того, что они не пересекаются, - нам сказали, что они имеют право на подобный выборочный этап к Евро-2024, конечно, это не может не возмутить других спортсменов", – отметил он.
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Также Беленюк добавил, что предупреждал о таких последствиях, потому что это то, что "бьет в глаза сразу".
"Мы читаем приказ и видим реалии, что спортсмены-профессионалы позволяют себе выступать с россиянами и белорусами, футболистам тоже разрешают, а спортсменам национальной сборной команды не разрешают. Это вбивает клин в понимание внутри украинского спорта", - отметил он.
- 24 апреля стало известно, что Министерство молодежи и спорта разрешило сборной Украины по футболу продолжить выступления в квалификации Евро-2024, невзирая на выступление в отборе Беларуси.
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