Это ваша выдумка: Лукашенко заявил CNN о непричастности к посадке самолета с Протасевичем
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы не причастны к посадке в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем
Об этом Лукашенко заявил в интервью CNN .
По его словам, посадка самолета Ryanair в Минске и арест Протасевича не были заранее спланированы спецслужбами.
"Я недавно говорил: если бы это была спланированная нашими спецслужбами акция, если бы это было так, как вы говорите, - вы мне льстите. Потому что провести спецслужбами такую операцию и не нарушить ни одного международного закона и даже инструкции - это дорогого стоит. Я не могу сказать, что наши спецслужбы сегодня, и даже ваши, на это готовы - так провести эту операцию. Поэтому это ваша выдумка ", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что может гарантировать безопасность полетов над Беларусью, в условиях, когда большинство авиакомпаний мира отказались от них после инцидента с Протасевичем.
"Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, и вашей компании, и вашей стране, и любой другой гарантировать полную безопасность пролета над Беларусью. Так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусской государству, мы посадим здесь любой самолет - будь то Великобритании, будь то Соединенных Штатов Америки. Он немедленно будет посажен в Беларуси, если мы будем чувствовать угрозу. Точно так и вы сделаете. Это норма. Поэтому я здесь не исключение ", - отметил Лукашенко.
- Напомним, 2 октября Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году не получал от Украины никакой информации о членах ППК "Вагнера", которые находились на территории страны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.72
-
EUR
Покупка 30.61Продажа 31.03
- Актуальное
- Важное