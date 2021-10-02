Это ваша выдумка: Лукашенко заявил CNN о непричастности к посадке самолета с Протасевичем

Об этом Лукашенко заявил в интервью CNN .

По его словам, посадка самолета Ryanair в Минске и арест Протасевича не были заранее спланированы спецслужбами.

"Я недавно говорил: если бы это была спланированная нашими спецслужбами акция, если бы это было так, как вы говорите, - вы мне льстите. Потому что провести спецслужбами такую операцию и не нарушить ни одного международного закона и даже инструкции - это дорогого стоит. Я не могу сказать, что наши спецслужбы сегодня, и даже ваши, на это готовы - так провести эту операцию. Поэтому это ваша выдумка ", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что может гарантировать безопасность полетов над Беларусью, в условиях, когда большинство авиакомпаний мира отказались от них после инцидента с Протасевичем.

"Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, и вашей компании, и вашей стране, и любой другой гарантировать полную безопасность пролета над Беларусью. Так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусской государству, мы посадим здесь любой самолет - будь то Великобритании, будь то Соединенных Штатов Америки. Он немедленно будет посажен в Беларуси, если мы будем чувствовать угрозу. Точно так и вы сделаете. Это норма. Поэтому я здесь не исключение ", - отметил Лукашенко.