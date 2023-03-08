Об этом, как сообщает "Голос Америки", он сказал во время брифинга во вторник, 7 марта, отвечая на вопросы журналистов.

"Конечно, мы знаем об этом ужасном видео, других слов здесь не подберешь. Мучительный образ этого безоружного украинца, которого казнят после простой фразы "Слава Украине". Это просто отнимает дух, какое это варварство. Мы считаем, что России должно быть стыдно" – сказал Нед Прайс.