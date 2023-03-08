"Это варварство": в Госдепе США прокомментировали видео казни безоружного украинского пленника
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс, комментируя видео расстрела украинского солдата после слов "Слава Украине", назвал такие действия варварством
Об этом, как сообщает "Голос Америки", он сказал во время брифинга во вторник, 7 марта, отвечая на вопросы журналистов.
"Конечно, мы знаем об этом ужасном видео, других слов здесь не подберешь. Мучительный образ этого безоружного украинца, которого казнят после простой фразы "Слава Украине". Это просто отнимает дух, какое это варварство. Мы считаем, что России должно быть стыдно" – сказал Нед Прайс.
- 6 марта в сети появилось видео расстрела украинского военного, попавшего в плен к российским оккупантам. В последние секунды жизни украинский пленник произнес "Слава Украине!". ОГПУ объявил о начале расследования по факту расстрела безоружного человека. Президент Украины Владимир Зеленский, генеральный прокурор, руководитель ОП, глава МИД и омбудсмен отреагировали на военное преступление РФ.
- Фракция "Слуга Народа" заявила, что планирует инициировать присвоение звания Героя Украины расстрелянному войсками РФ украинскому воину после его идентификации.
- 7 марта в ВСУ предварительно назвали имя бойца, которого расстреляли оккупанты. Им может быть военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура, считавшийся пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года. Он пропал около Бахмута. Однако эти данные не окончательны.
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