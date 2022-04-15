Звезда фильма "Высокий блондин в черном ботинке" обратился лично к Путину, осуждая его войну в Украине, ставшую "массовым убийством", "варварством". Видеообращение опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своем YouTube канале.



"Господин президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю ее народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину, и тоже хорошо знаю ее народ, который я тоже люблю. И меня разрывает на части от того, как российская армия вторглась в Украину и "вторглась" – это слабо сказано. Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства. Я бы даже сказал, в варварство, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей. Это просто ужасно" , – сказал Пьер Ришар.



Культовый актер сказал, что постоянно следит за новостями из Украины и буквально в шоке от кадров с многочисленными убитыми людьми и разрушенными городами.



Говоря об украинцах, Ришар заявил: "Я высоко ценю их смелость и дух противостояния, их самоотверженность. Я ими восхищаюсь. Вот что я хотел сказать вам. Я не теряю надежды, что это все закончится как можно быстрее".