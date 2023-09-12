Это в интересах Америки: лидер республиканцев в Сенате США призвал продлить поддержку Украины
Лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл выступил с призывом продолжать масштабную поддержку Украины, чтобы не допустить преимуществ крупнейших противников Америки - России и Китая.
Об этом Макконнелл заявил во время выступления в Капитолии, передает Укринформ.
"Помощь демократическому партнеру в защите его суверенной территории от неспровоцированной атаки нашего общего врага, по всей видимости, в интересах Америки. Позвольте мне подчеркнуть, что мы не защищаем Украину от агрессии. Это делают сами украинцы", - сказал Макконнелл.
При этом он напомнил, что два крупнейших противника Соединенных Штатов – Россия и Китай – объявили о "дружбе без границ".
"Если мы не сможем помочь Украине остановить Россию, есть все основания полагать, что придаст смелости и РФ, и Китаю", – предостерег республиканский лидер.
- Накануне Washington Post сообщил, что в Республиканской партии США назревает раскол из-за помощи Украине. С каждым последующим запросом о финансировании получить одобрение Конгресса будет становиться все сложнее.
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