Об этом нардеп "Европейской солидарности" Николай Княжицкий сказал в эфире "Говорит Великий Львов", передает Еспресо.

"У Гитлера тоже была такая речь, как сейчас у Путина. Он тогда убеждал, что ему нужны две вещи для победы: суперсовременное оружие и крутая военная операция. Это был 1943 год. Тогда уже было понятно, что у гитлеровской Германии будет поражение", – сказал он.

По словам Княжицкого, нового диктатора ничего не сказал, однако необходимо остановиться на трех пунктах:

1. Он не намерен применять ядерное оружие. Это не должно нас успокоить, потому что верить Путину, как мы уже неоднократно убедились, нельзя. Но это говорит о том, что Запад послал Путину серьезные сигналы, что любые попытки россиян применить ядерное оружие будут жестко остановлены нашими западными партнерами. Я думаю, что с этой целью он говорил и о "грязной бомбе". Сказал, что он попросил Шойгу обзвонить министров обороны разных стран и заявить, что Украина готовит провокации. Чтобы потом применить такую "грязную бомбу" под украинским флагом, а дальше, якобы в ответ на это, применить ядерное оружие.

2. Путин хочет уничтожить нашу независимость, как он хотел уничтожить всегда. Он все еще не воспринимает Украину как отдельную страну. Говорит бред о том, как Россия придумала Украину, что сначала был Новгород, а потом Киев... Диктатор также до сих пор убежден, что он воюет с Западом, а не с Украиной.

3. Но среди всех этих абсурдов самый большой – упоминание о Сулеймане. То есть намек на защиту Ирана. И в очередной раз становится понятно, что это противостояние не только Украины и России, но и противостояние миру демократического против мира тоталитарного.

Как вывод нардеп считает: "Мы зашли в то, что должно называться Третьей Мировой войной. Впереди еще долгая и тяжелая борьба. Но видим, кроме синего пятна на руке (как у Королевы Елизаветы перед смертью), как дрожит его голос, видим его неуверенность. В этом смысле это совсем другая речь, чем те, что были в начале российской военной агрессии".

27 октября президент РФ Владимир Путин выступил с новой речью. Он обвинил США в использовании доллара в качестве оружия и заявил, что должны возникнуть новые мировые финансовые платформы без национальных юрисдикций. Президент РФ заявил , что причиной полномасштабного вторжения был отказ Киева от Минских соглашений и что рано или поздно Западу придется начать разговор о общем будущем. А также обвинил Запад в разжигании войны в Украине, провокациях на Тайване, дестабилизации мирового продовольственного и энергетического рынка и уничтожении европейских газопроводов.

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