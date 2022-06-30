Об этом в эфире немецкого телеканала сообщила журналистка Оливия Кортас.

"Конечно, это частично связано с военным положением. Но да, есть также моменты, связанные, например, с медиа, которые можно рассматривать критически. Зеленский уже раньше имел незначительный конфликт с медиа. А теперь он подписал распоряжение, согласно которому все новостные ресурсы объединяются на одной платформе. Это шесть вещателей, которые на своих каналах будут транслировать одинаковую программу, так называемую программу долгих новостей, и если вечером в отеле просматривать каналы, то там почти всегда в поле зрения попадают одни и те же лица", - заявила Кортас.

Другой гость программы отреагировал на это репликой: "Это уже недемократично".

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По словам Оливии Кортес, обоснование такого сомнительного решения заключается в том, что в военное время хочется иметь единство в предоставлении информации. Это было обоснование Зеленского. Пропорошенковские СМИ не хотели участвовать в так называемом информационном марафоне и были выключены из списка цифровых каналов.Это значит, что их сейчас еще можно смотреть в ютюбе, их еще можно смотреть на кабельном телевидении".

18 апреля политический эксперт Александр Антонюк предположил , что мог быть телефонный звонок из правительственного квартала об отключении телеканала "Еспресо" из сети Т2, поскольку концерн РРТ не мог самостоятельно этого сделать.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию заявил, что не принимал решения об отключении телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Еспресо".

Более 150 представителей украинской научной и культурной интеллигенции подписали письмо президенту Украины, Национальному совету по телевидению и радиовещанию, Совету национальной безопасности и обороны, в котором выражают поддержку телеканалам "Еспресо", "Прямому" и "5-му" и свободе слова в Украине и требуют возобновить их вещание в цифровом эфире.

Депутаты от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, София Федина и Олег Синютка нашли в Ковеле концерн РРТ, который выключил из эфира Еспресо, Прямой и 5 канал, и попросили немедленно включить каналы.

Подписать петицию и поддержать телеканалы можно по этой ссылке .

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