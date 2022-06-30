Это уже недемократично. На немецком телевидении обсуждают конфликт Зеленского с оппозиционными СМИ
Программа "У Ланца" на 2-м канале немецкого телевидения была посвящена решению украинской власти объединить вещание шести телеканалов в марафон "Единые новости"
Об этом в эфире немецкого телеканала сообщила журналистка Оливия Кортас.
"Конечно, это частично связано с военным положением. Но да, есть также моменты, связанные, например, с медиа, которые можно рассматривать критически. Зеленский уже раньше имел незначительный конфликт с медиа. А теперь он подписал распоряжение, согласно которому все новостные ресурсы объединяются на одной платформе. Это шесть вещателей, которые на своих каналах будут транслировать одинаковую программу, так называемую программу долгих новостей, и если вечером в отеле просматривать каналы, то там почти всегда в поле зрения попадают одни и те же лица", - заявила Кортас.
Другой гость программы отреагировал на это репликой: "Это уже недемократично".
Читайте также: "Денацификация" от Офиса президента: почему телеканал "Еспресо" выключили из цифрового эфира
По словам Оливии Кортес, обоснование такого сомнительного решения заключается в том, что в военное время хочется иметь единство в предоставлении информации. Это было обоснование Зеленского. Пропорошенковские СМИ не хотели участвовать в так называемом информационном марафоне и были выключены из списка цифровых каналов.Это значит, что их сейчас еще можно смотреть в ютюбе, их еще можно смотреть на кабельном телевидении".
- 18 апреля политический эксперт Александр Антонюк предположил , что мог быть телефонный звонок из правительственного квартала об отключении телеканала "Еспресо" из сети Т2, поскольку концерн РРТ не мог самостоятельно этого сделать.
- Национальный совет по телевидению и радиовещанию заявил, что не принимал решения об отключении телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Еспресо".
- Более 150 представителей украинской научной и культурной интеллигенции подписали письмо президенту Украины, Национальному совету по телевидению и радиовещанию, Совету национальной безопасности и обороны, в котором выражают поддержку телеканалам "Еспресо", "Прямому" и "5-му" и свободе слова в Украине и требуют возобновить их вещание в цифровом эфире.
- Депутаты от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, София Федина и Олег Синютка нашли в Ковеле концерн РРТ, который выключил из эфира Еспресо, Прямой и 5 канал, и попросили немедленно включить каналы.
Подписать петицию и поддержать телеканалы можно по этой ссылке .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.16
-
EUR
Покупка 35.74Продажа 36.94
- Актуальное
- Важное