"Это уже не армия – это обычные трусы и террористы": Резников о тактике оккупантов

Об этом Резников написал в Facebook.



"Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия - это обычные трусы и террористы", - написал Резников.



Министр также поделился своими впечатлениями от украинского сопротивления российскому нашествию.



"Раньше я даже не задумывался, сколько часов в неделе? Оказалось – 168. 168 часов. Уже целую неделю Украина дает отпор российским оккупантам. Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю. Единственные, кто верил, - это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы выстоим.Сегодня таких - почти 90%. Это результат героизма наших защитников и защитниц. Это результат профессиональных действий нашего командования. Это самоотверженность каждого из вас. Наши медики, спасатели, коммунальщики, железнодорожники, журналисты, финансисты удерживают свой фронт. Страна не остановилась и борется", - написал Резников.



Также министр отметил действия глав военно-гражданских администраций и мэров на передовой.



"Хочу особо отметить глав военно-гражданских администраций и мэров, которые сегодня на передовой. Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев - это форпосты Европы. Наша армия уже уничтожила тысячи оккупантов. И столько вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких стран. Возможности наших Вооруженных Сил растут, поступает помощь. На многих участках блестяще себя проявили бойцы терробороны. Наши воздушные асы уже стали легендами. Десантники, пехота, артиллерия - все доказывают, что украинцы - лучшие. Вчера я призвал граждан к тотальному сопротивлению. Надо уничтожить коммуникации врага. Эти метастазы, которые он пытается протянуть по нашей земле", - написал Резников.



Глава Минобороны призвал украинцев к дальнейшему сопротивлению, несмотря на все испытания войной.



"Впереди еще много испытаний. Будет кровь, слезы, боль. Но сейчас как никогда у нас есть все основания быть уверенными в себе. И у тех, кто рядом. Мы обязательно победим. Слава Украине!" – написал Резников.

Напомним, в Сумах в результате ракетного удара оккупантов пострадали пять человек.

В Харькове при обстреле погибла сотрудница ОБСЕ. Кроме того, от российских обстрелов в Харькове пострадал Успенский собор, где скрывались люди.