Это ужасно, но я слушаю Моргенштерна, - олимпийская чемпионка Харлан о любимой музыке
Легендарная украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, что любит музыку российского исполнителя Моргенштерна
Об этом сообщает Трибуна.
Ольга Харлан призналась, что в перерывах между поединками слушает песни Моргенштерна.
"Любую. Грустные песни точно не слушаю, не тот настрой. Моргенштерн, как бы ужасно это ни звучало. Но, черт побери, он повсюду. Slava Marlow, они все, как братья. Стыдно, знаю. Сама иногда так: " Все хватит это слушать. Такой бред ", - рассказала Харлан.
За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратный чемпионкой Европы. Она является самой титулованной украинской спортсменкой.
- 26 июля саблистка Ольга Харлан проиграла в 1/16 финала соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио.
- После этого Харлан разочарованно подытожила свое выступление на Олимпийских Играх-2020 в Токио и объявила о паузе в карьере.
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