"Это уничтожение свободы слова по заказу власти": срочное заявление ООО "Свободные медиа"
ООО "Свободные медиа", учредителями которого являются журналисты и народные депутаты, назвало уничтожением свободы слова и зачисткой независимых СМИ по заказу власти арест компаний ГП "ТРК" НБМ-ЗАПОРОЖЬЕ" и ООО "ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ", имеющих отношение к трансляции программ" Прямого" и 5 канала
Еспресо.TV приводит полный текст заявления ООО "Свободные медиа".
"ООО "Свободные медиа" расценивают решение судьи Бортницкой об аресте компаний ГП "ТРК" НБМ-ЗАПОРОЖЬЕ" и ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ", имеющих прямое отношение к трансляции программ наших каналов, как первые шаги по прекращению вещания независимых телеканалов и зачистке информации пространства страны.
Мы считаем это прямым заказом властей, которые уже давно предпринимают попытки препятствовать деятельности независимых медиа с желанием полной монополизации информационной сферы.
Примечательно, что уничтожить свободу слова в стране стремятся пришедшие к власти люди благодаря медийному плюрализму и которые сами прямо причастны к медиа-бизнесу.
Всем давно известно, что Петр Порошенко передал долю в капитале этих юридических лиц холдингу "Свободные медиа", учредителями которого десяток известных журналистов и народных депутатов.
Мы считаем, что прокуроры и судья умышленно наложили арест на уже не принадлежащие Петру Порошенко медиаактивы, а значит, является прямой цензурой по своей сути, целью которой является остановка нашего эфирного вещания.
Нас пробовали закрыть еще во времена Виктора Януковича, но всем хорошо известно, чем заканчивают политики, пытающиеся уничтожить СМИ.
Арест компаний, имеющих прямое отношение к холдингу "Свободные медиа, полностью незаконный, и мы подаем жалобу в Апелляционный суд с требованием отменить решение судьи Бортницкой.
А также мы требуем расследования действий Белкина, Потапенко, Сафаряна и Бортницкой на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК Украины (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)".
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