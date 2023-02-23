Это угрожает всему миру: россияне нарушают нормы ядерной и радиационной безопасности, - Украина в ОБСЕ
Ядерный терроризм страны-агрессорки стал угрозой для всего мира, а приостановка Москвой участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях – очередной провокационный акт РФ
Об этом сообщил корреспондент Укринформа со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Натальи Костенко.
"Ядерный терроризм России угрожает всему миру. Российская Федерация грубо нарушает нормы международного права, подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности", – заявила представительница.
Во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в Вене отмечалось, что решение РФ приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях подрывает контроль над ядерной безопасностью.
"Объявленное вчера решение Российской Федерации приостановить свое участие в новом Договоре о стратегических наступательных вооружениях является очередным провокационным актом государства-агрессора. Подрывая один из ключевых международных договоров в сфере контроля над ядерным оружием, Россия вызывающе бросила вызов всему международному сообществу, в который раз доказала свою насильственную сущность и продемонстрировала агрессивные намерения разрушить международный мир и безопасность", – заявила Наталья Костенко.
- 21 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил , что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. А также приказал российским военным готовиться к испытаниям ядерного оружия.
- Генсек НАТО сказал , что Североатлантический союз разочарован таким заявлением России и призвал его пересмотреть свое решение.
- Представители стран-членов Большой семерки в совместном заявлении сообщили , что не боятся ядерных угроз российского диктатора и продолжат поддерживать Украину.
- В украинском МИДе также отреагировали и заявили, что решение Российской Федерации приостановить свое участие в договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений является очередным провокационным шагом со стороны государства-агрессорки.
- А Евросоюз призвал Россию вернуться к ядерному соглашению.
- Впоследствии заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил США в желании уничтожить его страну и снова прибег к угрозам ядерного оружия .
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