Об этом сообщил корреспондент Укринформа со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Натальи Костенко.

"Ядерный терроризм России угрожает всему миру. Российская Федерация грубо нарушает нормы международного права, подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности", – заявила представительница.

Во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в Вене отмечалось, что решение РФ приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях подрывает контроль над ядерной безопасностью.

"Объявленное вчера решение Российской Федерации приостановить свое участие в новом Договоре о стратегических наступательных вооружениях является очередным провокационным актом государства-агрессора. Подрывая один из ключевых международных договоров в сфере контроля над ядерным оружием, Россия вызывающе бросила вызов всему международному сообществу, в который раз доказала свою насильственную сущность и продемонстрировала агрессивные намерения разрушить международный мир и безопасность", – заявила Наталья Костенко.