"Это ударило по стране": Зеленский расписался в том, что заявления о госперевороте - это вымысел, - аналитик

Об этом он заявил в программе "Содержительно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Мне как политтехнологу очень просто объяснить, что произошло. Во-первых, если нам анонсированный (выражение из шоу-биза) переворот, то обязательно перед началом этого нужно объявить на всю страну и весь мир, что захвачены эти мятежники, опасности нет, можем жить дальше. Такого объявления не было и соответственно, его отсутствие, президент расписался - что это вымысел", - сказал Кочетков.



Он считает, что это заявление было не только для того, чтобы заставить (Рината, – ред.) Ахметова пойти на какие-то переговоры, а попытаться переключить внимание журналистов на пресс-марафоне по неприятным вопросам об отдыхе в госрезиденции, о вагнергейте.



"Все начнут спрашивать об этом, а о неприятных вопросах забудут. Во-первых, он не получился, во-вторых - это ударило по стране и национальная валюта полезла, ощутимый скачок гривны. Это демонстрация абсолютного непонимания, как заявления первого лица государства влияют на весь мир, нацэкономику и все в целом. Они продолжают быть в координатах шоу-биза. Сказал и забыл", - подытожил политический аналитик.

Напомним, президент Владимир Зеленский получил информацию от разведки Украины, что 1-2 декабря планируется государственный переворот и в нем обсуждается участие Рината Ахметова.

Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о причастности к возможному госперевороту, назвав это "сплошной ложью".

Журналист BuzzFeedNews назвал лиц, причастных к организации госпереворота, запись разговора которых якобы имеет ОПУ. Среди них офицер ФСБ – Василий Лаптев, трое украинских "перебежчиков" – Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.

Позже правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки захвата государственной власти в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за попыткой государственного переворота в Украине стоит Российская Федерация .