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"Это удар в спину нам и нашим мужчинам на фронте": Печерский суд блокирует счета аграрных предприятий

14 июня, 2023 среда
16:44
Новости

Каждый десятый доллар валютных поступлений в государственный бюджет генерируют агрокомпании, которым печально известный Печерский суд неправомерно заблокировал счета. Сегодня суд отказался снять арест со счетов агропредприятий ЧАО "ПК "Заря-Подолье", ООО "Группа "Агропродинвест". Накануне этот суд также отказался снять арест со счетов ЧАО "ПК "Подолье" – аграрной компании, обеспечивающей работой почти 4000 человек

Об этом пишет телеканал "Прямой" в своем материале.

Работницы агрокомпаний, приехавшие сегодня на суд, просто в шоке: их родные сейчас на фронте, и это просто удар в спину тысячам семей.

Начальник отдела персонала ООО ПК "Заря Подолья" Татьяна Потапенко возмущена: "После сегодняшнего заседания нас эмоции просто переполняют, это возмущение. Мы реально видим, что никакие доказательства, которые мы сегодня приводили, адвокат предоставил, все абсолютно документы подтверждающие то, что это было в законном поле, они во внимание вообще не приняли".

По словам женщины, около 190 работников предприятия мобилизованы, и "Заря-Подолье" с начала войны оказала помощь Вооруженным Силам Украины на 16 миллионов гривен.

"Я очень возмущена решением суда, потому что сейчас могу остаться без работы. Я переселенка из Мариуполя, приехала в Гайсин больше года назад. Меня взяли на работу, потому что у меня был опыт работы на сельскохозяйственном предприятии в Мариуполе. У меня двое несовершеннолетних детей. И таких как я много, и из-за этой ситуации, мы сейчас просто остаемся без работы и без заработной платы. Поэтому я здесь и поддерживаю свое предприятие и хочу, чтобы наши счета восстановили", – говорит Виктория Павленко.

Мать украинского военнослужащего, воюющего на фронте с первого дня войны, Елена Чернышева отметила, что предприятие ПК "Заря-Подолье" помогает ее сыну. "Как помогает военным – один небольшой пример: мы у себя дома организовали "пункт несокрушимости" и готовим продукты и отправляем на передовую. Я обратилась к "Заря-Подолью", и мне помогли мукой, сахаром, выделили средства, на которые мы закупили мясо. Мы все готовим и передаем все через волонтеров. Требовались маскировочные сетки, пленка обивать блиндажи – "Заря-Подолье" всем помогает. Мой ребенок воюет с первого дня и я обращался не раз на фирму и она действительно помогает", – рассказывает женщина, работающая на предприятии уже 17 лет.

Сотрудница предприятия Инна также отметила, что решение суда о блокировании счетов вызывает возмущение. "Нас переполняет вообще презрение к этому всему, к этой власти, которая не поддерживает ни нас, ни наших детей, ни наших мужчин", – говорит женщина.

Адвокат Владимир Горделюк назвал решение суда неправомерными: "Я сегодня до последнего надеялся, что здравый смысл и желание разобраться победит. Но, как мы видим, этого не вышло. Но количество доказательств и аргументов, приведенных стороной защиты, свидетельствует, что есть все основания для того, чтобы были сняты аресты".

Адвокат подчеркнул, что решения суда будут обжаловаться.

"Генеральной прокуратурой расследуется дело против двух компаний, не имеющих никакого отношения к агрохолдингу", – сказал Горделюк.

Он отметил, что блокирование работы агропредприятий имеет негативные последствия для украинской экономики, наполнения государственного бюджета и помощи фронту.

В свою очередь адвокат Евгений Солодко также добавил: "Доля агроэкспорта в общем экспорте Украины по состоянию на январь-февраль этого года составляет 65%. Совокупная доля этих двух предприятий в этих 65% агроэкспорта занимает около 10%.

Все оборотные средства предприятия заблокированы, предприятие не может работать. Люди не получают зарплату, бюджет не получает налоги. Вся деятельность заблокирована. Не будет посевной. Кто будет отвечать?", – отмечает Солодко.

"Мы просим отменить этот арест и дать возможность предприятию работать дальше. Потому что через несколько недель начинается сбор урожая, нужно закупать горюче-смазочные ресурсы, закупать средства по уходу за растениями", – говорит Горделюк.

Владимир Горделюк подчеркнул, что на предприятиях работают в основном женщины, мужья и сыновья которых воюют на передовой. "Для того чтобы эффективно воевал на фронте один человек, по статистике, нужно примерно около 17-ти работников тыла, которые будут их обеспечивать. Это и есть тыл – предприятие, которое обеспечивает эффективное выполнение нашими ребятами задач на передовой", – добавил он.

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