Это цирк. Издевательство и над Украиной, и над Грецией. В Афинах возмущены неповоротливостью Германии по делу военной помощи Украине
Греция назвала "цирком" и издевательством над Украиной немецкую схему передачи БМП
Об этом пишет Bild.
В Минобороны Греции подвергли критике Германию за отказ предоставлять Украине военную технику без посредников. В то же время немцы хотят передать вооружение через Грецию.
Поскольку правительство Германии отказывается поставлять боевые танки в Украину, был организован обмен: немецкие танки поступают в страны ЕС и НАТО, а те в свою очередь передают Украине старые машины, — пишет издание. К примеру, из Греции Украина ожидает БМП-1 из запасов ГДР.
Высокопоставленный чиновник греческого минобороны сказал Bild: "Может пройти не менее двух месяцев, прежде чем танки из Германии попадут к нам".
До сих пор Греция ожидает приглашения своего специального комитета в Германию для проверки танков Marder. После проверки танки должны быть подготовлены к отправке. И только когда они попадут в Грецию в Украину начнут присылать боевые машины. "Когда Украина получит танки – когда закончится война?", – сказал представитель минобороны Греции в комментарии Bild.
Бывший министр обороны Греции так прокомментировал этот план: "Это цирк. Издевательство и над Украиной, и над Грецией. Для такого просто нет оснований. Олаф Шольц не хочет помогать Украине напрямую, но и не желает открыто признаться в этом".
Греческий военный эксперт Христос Капуцис даже считает обменный план опасным для Украины: "Я не уверен, что украинцы будут рады старым танкам из ГДР, они являются легкой мишенью".
- 29 мая военный эксперт Сергей Згурец в комментарии Эспрессо отметил , что Германия имеет большой военно-промышленный комплекс, но тормозит оказание помощи Украине.
- 21 мая правительство Германии сообщило , что не планирует предоставлять Украине БМП Marder в рамках военной помощи.
- Президент Анджей Дуда сообщил, что ФРГ не сдержала слова о передаче Польши танков и что он "очень разочарован этим".
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