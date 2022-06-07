Об этом пишет Bild.

В Минобороны Греции подвергли критике Германию за отказ предоставлять Украине военную технику без посредников. В то же время немцы хотят передать вооружение через Грецию.

Поскольку правительство Германии отказывается поставлять боевые танки в Украину, был организован обмен: немецкие танки поступают в страны ЕС и НАТО, а те в свою очередь передают Украине старые машины, — пишет издание. К примеру, из Греции Украина ожидает БМП-1 из запасов ГДР.

Высокопоставленный чиновник греческого минобороны сказал Bild: "Может пройти не менее двух месяцев, прежде чем танки из Германии попадут к нам".

До сих пор Греция ожидает приглашения своего специального комитета в Германию для проверки танков Marder. После проверки танки должны быть подготовлены к отправке. И только когда они попадут в Грецию в Украину начнут присылать боевые машины. "Когда Украина получит танки – когда закончится война?", – сказал представитель минобороны Греции в комментарии Bild.

Бывший министр обороны Греции так прокомментировал этот план: "Это цирк. Издевательство и над Украиной, и над Грецией. Для такого просто нет оснований. Олаф Шольц не хочет помогать Украине напрямую, но и не желает открыто признаться в этом".

Греческий военный эксперт Христос Капуцис даже считает обменный план опасным для Украины: "Я не уверен, что украинцы будут рады старым танкам из ГДР, они являются легкой мишенью".

29 мая военный эксперт Сергей Згурец в комментарии Эспрессо отметил , что Германия имеет большой военно-промышленный комплекс, но тормозит оказание помощи Украине.

21 мая правительство Германии сообщило , что не планирует предоставлять Украине БМП Marder в рамках военной помощи.

Президент Анджей Дуда сообщил, что ФРГ не сдержала слова о передаче Польши танков и что он "очень разочарован этим".

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