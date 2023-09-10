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"Это тотальный абсурд, который делается для внутренней российской картинки": депутат Запорожского областного совета о псевдовыборах на ТОТ

10 сентября, 2023 воскресенье
10:14
Война с Россией

Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков прокомментировал "итоги" псевдовыборов на ТОТ, назвав их абсурдными

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"Подводят итоги псевдовыборов активно, потому что наши спецслужбы и ВСУ фактически ежедневно били во время проведения "выборов" и по пологовским штабам и в Скельках Васильевского района. Они сделали этим оккупантам, представителям "Единой России", очень веселые "выборы", потому что фактически эти удары были точечными по этим местам скопления членов избирательных участков и членов их так называемых штабов", - сказал он.

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Ашурбеков добавил, что трудно комментировать результаты этих "выборов" с точки зрения каких-то цифр.

"Это тотальный фарс, это тотальный абсурд, который делается для внутренней российской картинки. Поэтому я думаю, что нет смысла вообще говорить о каких-то явках или центре, они также абсурдны, потому что они показывают там космические цифры, которых даже никогда не было на очередных выборах, которые проводились по всей стране. В своем абсурде они продолжают пробивать новые рекорды", - подчеркнул он.

Что известно о "выборах" на ТОТ

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ТОТ подписал " договоры " о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал " законы " о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожья – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ТОТ были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовка к ним была начата гораздо раньше.

4 сентября Центр нацсопротивления заявил , что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ТОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета, отметил , что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы".

Впоследствии Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

8 сентября на заседании Совета Безопасности ООН обсудили попытки России организовать местные псевдовыборы на оккупированных территориях. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица призвал ввести жесткие санкции.

російська армія
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
Военные новости
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