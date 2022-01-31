Это тонны аргументов, усиливающих позицию Украины - Кулеба о необходимости поставок оружия
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки оружия в нашу страну от западных партнеров - это "тонны аргументов, усиливающие позицию Украины"
Об этом он сказал во время брифинга .
"Десятки тонн оборонного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня прибывают в Украину, - это тонны аргументов, которые усиливают переговорную позицию Украины", - отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что все это оружие нужно для того, чтобы его не пришлось применять.
- Напомним, что Совет гособороны Литвы утвердил план военной поддержки для Украины, в котором говорится об увеличении количества инструкторов для ВСУ и летальном оружии.
- Кроме того, Чехия планирует усилить военное сотрудничество с Украиной из-за действий России.
- Польша предоставит военную помощь украинской армии, в частности, средства противовоздушной обороны.
- Парламент Нидерландов выступил за предоставление Украине оборонительного оружия.
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