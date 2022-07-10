Это только верхушка айсберга. ООН зафиксировано 124 случая сексуального насилия с начала полномасштабного вторжения
Спецпредставитель ООН Прамила Паттен прокомментировала ситуацию с сексуальным насилием в условиях войны России против Украины
Об этом сообщает официальный сайт Организации Объединенных Наций.
"В Украине, по данным спецпредставителя по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамилы Паттен, уже зафиксировано 124 случая сексуального насилия во время войны", – говорится в сообщении.
Также, по словам Паттен, имеющиеся данные – это лишь верхушка айсберга, ведь они не отражают полных масштабов сексуального насилия российских военных в условиях войны РФ против Украины.
Дело в том, что факты сексуального насилия в условиях войны сложно выявлять и расследовать – это подтверждают украинские правозащитники.
"Это самое скрытое преступление. Выжившие после сексуального насилия люди об этом не рассказывают ни правоохранительным органам, ни международным организациям, ни правозащитникам", - говорит глава правления "Центра гражданских свобод" (Украина) Александра Матвийчук.
Следует учитывать и то, что 20% украинской территории находится под оккупацией, что делает невозможным полный доступ к пострадавшим и, как следствие, к информации о преступлениях россиян.
- По состоянию на 4 июля по всем фактам сексуального насилия, о которых сообщала экс-омбудсмен Людмила Денисова, полиция открыла уголовные производства.
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