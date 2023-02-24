Государства, рисковавшие умереть еще раз в своей истории. Однако на этот раз украинское государство устояло, нарушив и скепсис тех, кто верил, что Киев падет за 72 часа; и то, что люди изберут неволю через попытки во что бы то ни стало сохранить собственную жизнь и состояние; и то, что из-за политических распрей украинская власть позволит бескровно отдать свои территории, и то, что Европа и прогрессивный мир снова ограничатся сплошной обеспокоенностью и веганскими санкциями.

Но мы выстояли, каждый для этого на своем месте сделал максимум того, что мог и даже больше.

Мы выстояли, вместе положив начало новому Украинскому государству, и это уже наша промежуточная победа.

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Ведь, несмотря на все отчаянные усилия России, голосование Генеральной ассамблеи ООН по формуле мира Зеленского с осуждением российской агрессии и "призывом вывести со всей территории украинского суверенного государства российские войска", в очередной раз доказало, что прогрессивный мир с Украиной.

Из 193 стран, только 7 поддержали путинскую агрессию. К сателлиту, в лице лукашенковской Беларуси, добавились только вечный изгнанник Северная Корея, Сирия Асада и маловлиятельные в глобальных масштабах Никарагуа, Мали и Эритрея.

141 страна сказала "да!", и, что особенно важно, резолюцию в пользу Украины поддержали и Сербия, извечный славянский партнер России, и Венгрия. Венгрия автократа Орбана, едва не официально признанного симпатиком Путина, за что был публично послан главой словацкого МИДа Качером вслед за российским военным кораблем.

141 страна сказала "да!", и, что особенно важно, резолюцию в пользу Украины поддержали и Сербия, извечный славянский партнер России, и Венгрия. Венгрия автократа Орбана, едва не официально признанного симпатиком Путина, за что был публично послан главой словацкого МИДа Качером вслед за российским военным кораблем.

Да, 32 страны воздержались, среди них ключевые, как Индия и Китай, однако, учитывая динамику развития, такое голосование — это реальное подтверждение всемирного признания Украины, ее суверенитета и государственности.

Несмотря на обстрелы, ядерный и газовый шантаж путинской России, Украина лишилась однозначной поддержки только двух стран со времени последнего октябрьского голосования.

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И резолюцию "О справедливом и устойчивом мире в Украине" поддержала даже Бразилия, которую тоже записывали в симпатики Владимира Путина.

Так это только промежуточный финиш, и мы должны не только победить, но и заново основать государство без метастазов советского и постсоветского периода, которых еще хватает для того, чтобы считать, что они не влияют.

Именно это и станет нашей главной победой. Я в это верю, и в современную, модерновую, богатую, прогрессивную и комфортную Украину, и в ее путь. Что на этот раз исторический шанс Украина использует лучше. Слишком много крови было уже оплачено за возможность перевосстановления.

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Об авторе. Алексей Биловол, политический эксперт

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