Об этом Медведев написал в telegram.

Таким образом он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным невозможны из-за выдвигаемых РФ ультиматум.

"Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. В этом году "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", - написал Медведев.

12 сентября Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Владимиром Путиным сейчас невозможны из-за ультиматумов и отсутствия конструктива со стороны РФ.

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