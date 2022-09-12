"Это только детская разминка": Медведев отреагировал на заявление Зеленского о недопустимости ультиматумов РФ
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что нынешние ультиматумы РФ лишь "детская разминка", по сравнению с предстоящими требованиями
Об этом Медведев написал в telegram.
Таким образом он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным невозможны из-за выдвигаемых РФ ультиматум.
"Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. В этом году "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", - написал Медведев.
- 12 сентября Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Владимиром Путиным сейчас невозможны из-за ультиматумов и отсутствия конструктива со стороны РФ.
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