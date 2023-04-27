"Это точно перегрето, все хотят очередной победы", - Резников о контрнаступлении ВСУ

Об этом министр обороны заявил в интервью РБК-Украина.

"Это точно перегрето, все хотят очередной победы. Раньше не верили в победу. Раньше хотели, чтобы Украина выжила хоть как-то минимально, чтобы хоть какая-то часть Украины сохранилась. А когда ВСУ показали успехи, все начали верить в победу - после Змеиного, после Киевщины , Черниговщины и Сумщины, после Харьковщины, Херсона. Хотят следующей победы. Это нормально, это эмоции – ожидание успеха", - сказал Алексей Резников.

В частности, он отметил, что это обстоятельства, которые нельзя изменить: "Мы согласовываем с Генштабом и Анна Маляр потом говорит: ребята, не завышайте собственные ожидания, чтобы потом не было разочарования. Потом расстроитесь. Не все так просто, это война. И мало того, мы вам точно не скажем, когда, как и где".