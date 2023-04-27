"Это точно перегрето, все хотят очередной победы", - Резников о контрнаступлении ВСУ
Министр обороны Алексей Резников заявил, что в украинском обществе несколько перегреты ожидания от предстоящего контрнаступления ВСУ
Об этом министр обороны заявил в интервью РБК-Украина.
"Это точно перегрето, все хотят очередной победы. Раньше не верили в победу. Раньше хотели, чтобы Украина выжила хоть как-то минимально, чтобы хоть какая-то часть Украины сохранилась. А когда ВСУ показали успехи, все начали верить в победу - после Змеиного, после Киевщины , Черниговщины и Сумщины, после Харьковщины, Херсона. Хотят следующей победы. Это нормально, это эмоции – ожидание успеха", - сказал Алексей Резников.
В частности, он отметил, что это обстоятельства, которые нельзя изменить: "Мы согласовываем с Генштабом и Анна Маляр потом говорит: ребята, не завышайте собственные ожидания, чтобы потом не было разочарования. Потом расстроитесь. Не все так просто, это война. И мало того, мы вам точно не скажем, когда, как и где".
- Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала , что контрнаступление Вооруженных Сил Украины, которого все ждут, уже "тихонько идет". На данном этапе защитники трудятся над уничтожением ресурсов и возможностей врага.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.36
Покупка 37.36Продажа 38.01
-
EUR
Покупка 40.85Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное