Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

Отвечая на вопрос об обвинениях России в причастности Украины к гибели Дугиной Зеленский заметил: "Это точно не наша ответственность, это не гражданка нашего государства, нас она не интересует, и она не на территории Украины".

Взрыв авто Дарьи Дугиной произошел в 21:35 в субботу, 20 августа. 21 августа следственный комитет России подтвердил, что в взорвавшемся и загоревшемся на подмосковном Можайском шоссе автомобиле находилась Дугина.

22 августа федеральная служба безопасности РФ заявила, что раскрыла убийство дочери идеолога рашизма Александра Дугина и обвинила в нем украинские спецслужбы. По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства – 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая въехала в Россию в июне вместе с 12-летней дочерью.

В "Азове" отмечают, что женщина, имя и военное удостоверение которой ФСБ опубликовала в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к нему.

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