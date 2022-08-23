"Это точно не наша ответственность": президент о заявлениях россиян о причастности Украины к гибели Дугиной
Президент Владимир Зеленский говорит, что Украину не интересует дочь идеолога "русского мира" Дарья Дугина и это "не наша ответственность"
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.
Отвечая на вопрос об обвинениях России в причастности Украины к гибели Дугиной Зеленский заметил: "Это точно не наша ответственность, это не гражданка нашего государства, нас она не интересует, и она не на территории Украины".
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Взрыв авто Дарьи Дугиной произошел в 21:35 в субботу, 20 августа. 21 августа следственный комитет России подтвердил, что в взорвавшемся и загоревшемся на подмосковном Можайском шоссе автомобиле находилась Дугина.
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22 августа федеральная служба безопасности РФ заявила, что раскрыла убийство дочери идеолога рашизма Александра Дугина и обвинила в нем украинские спецслужбы. По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства – 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая въехала в Россию в июне вместе с 12-летней дочерью.
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В "Азове" отмечают, что женщина, имя и военное удостоверение которой ФСБ опубликовала в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к нему.
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