"Это то, что отличает нас от РФ": полковник СБУ Костенко о визите Зеленского в Бахмут
Президент Владимир Зеленский поездкой на передовую в Бахмут Донецкой области мотивировал военных на то, что это наша земля и ее нужно не сдавать
Об этом полковник СБУ и народный депутат Роман Костенко сказал в эфире Еспресо.
"Очень приятно видеть, когда верховный главнокомандующий находится в самом ожесточенном месте, где идут боевые действия. Это то, что отличает нас от РФ, когда их президент не вылезает из бункера. Для них уже достаточно того, что он в Москве приехал в штаб объединых родов войск, почитал или притворился, что почитал какой-то документ", - отметил он.
По словам Костенко, в этом случае россияне уже аплодируют, как будто он причастен к войне.
"Здесь президент реагирует, он приехал, наградил бойцов и еще раз мотивировал на то, что это наша земля и ее нужно беречь и не сдавать. Это очень круто и это должны признать все. Я не помню, чтобы кто-нибудь из президентов с 2014 года был на самом фронте. Без политики, очень правильные вещи и очень высокая мотивация. Мы, глядя с Юга и понимая, где идут самые кровопролитные бои, очень приятно видеть когда с бойцами напрямую работает президент", - подытожил нардеп.
- 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бахмут, где наградил военных.
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