"Это то, чего они действительно боятся, поэтому это эффективно": Эстония продолжит убеждать ЕС прекратить выдачу виз россиянам
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что критическая реакция российской элиты на призывы запретить шенгенские визы для россиян показывает, что это эффективный инструмент санкций
Об этом пишет ERR.
Издание сообщает, что мнения по поводу возможного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам в Европейском Союзе разделились. В то время как Эстония, Латвия и Финляндия настаивают на том, чтобы такие правила были введены в ЕС, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он против такого шага. Сегодня, 12 августа, в поддержку прекращения выдачи виз выступил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
"Мы будем продолжать эти переговоры. Министры иностранных дел собираются в конце августа, и эта тема очень актуальна. Надо понимать, что только 10 процентов российского населения ездит за границу, и именно эти люди в основном из Москвы и Санкт-Петербурга, чье мнение имеет значение . Об этом также свидетельствует очень болезненная реакция России на это предложение", - сказала Каллас.
Издание отмечает, что бывший президент России и заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев возмущенно отреагировал на заявление Каллас после того, как она написала в социальных сетях, что "посетить Европу – это привилегия, а не право человека".
"Это показывает, что это ахиллесова пята. Это то, чего они действительно боятся, поэтому это эффективно", - сказала она.
По словам министра, Эстония, Латвия и Финляндия несут наибольшее бремя путешествующих в Европу российских туристов, поскольку прекращено авиасообщение.
"Европа запретила авиасообщение из России в Европу. Это значит, что россияне могут попасть в Европу только через три страны — Финляндию, Эстонию и Латвию. Поэтому не совсем справедливо, что все другие страны Шенгена выдают эти визы, а на самом деле мы втроем несем это бремя ", – сказал Каллас.
- 11 августа Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.
- В тот же день Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС прекратить действие виз для россиян и белорусов.
- Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает идеи общего запрета на въезд россиян в ЕС, например в туристических целях.
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