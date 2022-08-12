Об этом пишет ERR.

Издание сообщает, что мнения по поводу возможного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам в Европейском Союзе разделились. В то время как Эстония, Латвия и Финляндия настаивают на том, чтобы такие правила были введены в ЕС, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он против такого шага. Сегодня, 12 августа, в поддержку прекращения выдачи виз выступил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Мы будем продолжать эти переговоры. Министры иностранных дел собираются в конце августа, и эта тема очень актуальна. Надо понимать, что только 10 процентов российского населения ездит за границу, и именно эти люди в основном из Москвы и Санкт-Петербурга, чье мнение имеет значение . Об этом также свидетельствует очень болезненная реакция России на это предложение", - сказала Каллас.

Издание отмечает, что бывший президент России и заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев возмущенно отреагировал на заявление Каллас после того, как она написала в социальных сетях, что "посетить Европу – это привилегия, а не право человека".

"Это показывает, что это ахиллесова пята. Это то, чего они действительно боятся, поэтому это эффективно", - сказала она.

По словам министра, Эстония, Латвия и Финляндия несут наибольшее бремя путешествующих в Европу российских туристов, поскольку прекращено авиасообщение.

"Европа запретила авиасообщение из России в Европу. Это значит, что россияне могут попасть в Европу только через три страны — Финляндию, Эстонию и Латвию. Поэтому не совсем справедливо, что все другие страны Шенгена выдают эти визы, а на самом деле мы втроем несем это бремя ", – сказал Каллас.

11 августа Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

В тот же день Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС прекратить действие виз для россиян и белорусов.

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает идеи общего запрета на въезд россиян в ЕС, например в туристических целях.

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