Об этом он написал в твиттере .

"Ракетный удар России по гидротехническим сооружениям Кривого Рога является военным преступлением и терактом. Побитые украинской армией на поле боя, российские трусы теперь воюют против нашей критически важной инфраструктуры и мирного населения. Россия является террористическим государством и должна быть признана таким", - пишет Кулеба.

Russian missile strike on Kryvyi Rih hydraulic structures is a war crime and an act of terror. Beaten by Ukrainian army on the battlefield, Russian cowards are now at war with our critical infrastructure and civilians. Russia is a terrorist state and must be recognized as such. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 14, 2022

Вчера, 14 сентября, россияне нанесли восемь ракетных ударов по Кривому Рогу. В результате обстрела было повреждено гидротехническое сооружение, река Ингулец вышла из берегов.