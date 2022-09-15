Это теракт. Россияне воюют против критической инфраструктуры и мирного населения, - Кулеба о ракетном ударе по гидротехническим сооружениям Кривого Рога
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, ракетный удар России по дамбе в Кривом Роге является военным преступлением и терактом
Об этом он написал в твиттере .
"Ракетный удар России по гидротехническим сооружениям Кривого Рога является военным преступлением и терактом. Побитые украинской армией на поле боя, российские трусы теперь воюют против нашей критически важной инфраструктуры и мирного населения. Россия является террористическим государством и должна быть признана таким", - пишет Кулеба.
- Вчера, 14 сентября, россияне нанесли восемь ракетных ударов по Кривому Рогу. В результате обстрела было повреждено гидротехническое сооружение, река Ингулец вышла из берегов.
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