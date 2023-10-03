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"Это тактическое отступление": дипломат Веселовский о затягивании США с поставкой ракет ATACMS Украине

3 октября, 2023 вторник
17:38
Война с Россией

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Андрей Веселовский считает, что вопрос поставки ракет Atacms будет отложен до принятия отдельного законодательства, предусматривающего выделение $24 млрд помощи для Украины

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"У меня было впечатление, что вопрос поставки дальнобойных ракет Atacms Украине был почти решен. Вдруг произошло то, что произошло. В частности, Палата представителей США заблокировала помощь Украине во временно одобренном бюджете. Помощь Украине пока отложен вопрос в США. В течение следующих 45 дней эта ситуация должна быть решена", – пояснил Веселовский.

Дипломат убежден, что вопрос поставки ракет Atacms затягивается из-за блокирования Республиканской партии США дополнительной помощи для Украины

"Мне кажется, что администрация президента Байдена не хочет очень раздражать Республиканскую партию. Следовательно вопрос поставки ракет Atacms будет отложен до принятия отдельного законодательства, которое будет предусматривать $300 млн, а затем и $24 млрд помощи для Украины. То есть это чисто тактическое отступление, которое является произошел из-за недооценки отдельной части Конгресса, которая откровенно импонирует Дональду Трампу. Если честно, я хотел бы ошибаться, однако в этой ситуации это не тот случай", - добавил он.

Что известно об отправке ATACMS по Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Издание WP сообщило , что США не имеют достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Эспрессо отметил , что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.

Уже в сентябре стало известно , что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.

Также сообщалось , что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенные кассетными боеприпасами. The Wall Street Journal писал , что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами.

22 сентября на переговорах президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.

28 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил , что предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия обсуждали во время встречи президент Владимир Зеленский, глава США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе.

3 октября агентство Bloomberg сообщило , что Пентагон готов очень быстро предоставить Украине ракеты ATACM S – ждут лишь окончательного согласия президента США Джо Байдена.

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