Об этом, как сообщает Yle, он сказал на специальной пресс-конференции, комментируя заявление турецкого президента о возможности ратификации финской заявки в НАТО без Швеции.

"Заявление [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана свидетельствует о желании Турции рассмотреть заявку так быстро, как это возможно. Мы хотим присоединиться к Альянсу вместе со Швецией. Для этого за последние 10 месяцев было выполнено много работы", – сказал глава внешнеполитического ведомства Финляндии. .

Он добавил, что Финляндия надеется стать членом Альянса на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года, хотя и не может повлиять на решение Венгрии или Турции.

По его словам, ночью состоялись переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и шведским коллегой Тобиасом Биллстремом. Финский министр иностранных дел добавил, что Швеция остается важным партнером для Финляндии. В НАТО также отметили важность того, чтобы и Финляндия, и Швеция стали членами Альянса одновременно.

"Это связано с нашей общей безопасностью", – подчеркнул Гаависто.

17 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна требует от Швеции и Финляндии выдать около 130 человек, которых она считает террористами, для одобрения вступления этих стран в НАТО.

30 января стало известно, что Эрдоган заявил: Анкара может одобрить вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции и шокировать Стокгольм. По словам Эрдогана, Швеция не выполнила требования Турции и до сих пор не выдала 120 человек, которых Анкара считает террористами.

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