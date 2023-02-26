Об этом сообщает Госкино в Facebook 26 февраля.

Стало известно, что украинско-немецкий документальный фильм Милы Жлуктенко и Даниэля Асади Фаэзи "Просыпаясь в тишине" получил специальную награду за лучший короткометражный фильм в программе Generation Kplus на Берлинальском кинофестивале, а также 2500 евро от немецкой благотворительной организации для детей Deutsches Kinder.

В картине говорится о войне глазами украинок и детей, которые из-за российской войны в Украине вынужденно нашли убежище в Германии.

Фильм Надежды Парфан "Это свидание" получил специальное отличие Международного жюри. Картина о жизни во время полномасштабного вторжения была продемонстрирована в рамках программы Berlinale Shorts 2023.