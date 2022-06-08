Это суперзаруба, и мы обязаны выиграть этот бой: Кулеба о перспективе предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласится на альтернативу статусу кандидата на вступление в Евросоюз
Об этом сообщает Укринформ.
"Это просто суперзаруба, и президент поставил всей дипломатической команде задачу выиграть этот бой. Украина не будет принимать никакие суррогатные версии или альтернативы статусу кандидата, какими бы розовыми они ни были. Нам нужен статус кандидата на членство в ЕС – не кандидата в кандидаты, не потенциального кандидата или другой суррогат. Мы давно играем в эту игру и знаем, как это работает. Мы простые, скромные люди, которые удовлетворятся обычным стандартным статусом кандидата на членство в ЕС, не надо нам придумывать ничего особенного", - сказал Кулеба.
Он выразил убеждение, что Украина отвечает критериям получения статуса кандидата на вступление в ЕС.
"Статус кандидата – это последний психологический барьер в странах-скептиках ЕС, который мы должны преодолеть", – подчеркнул Кулеба.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля. 1 марта Евросоюз официально начал процедуру ее рассмотрения.
- 16 мая стало известно, что Еврокомиссия приняла анкету-опросник для получения статуса кандидата в членство в Евросоюзе от Украины. В Европейском совете проведут дискуссию о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС на заседании 23-24 июня.
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