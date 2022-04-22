Это стратегия их главнокомандующего: Венедиктова заявила, что РФ заранее планировала убивать и истязать украинцев
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уверена, что Россия заранее планировала убивать и истязать украинцев
Об этом сообщает The Guardian .
По словам Венедиктовой, сегодня ее команда работает почти с 8 тыс. дел по военным преступлениям в Украине.
"Я думаю, что это стратегия их главнокомандующего, потому что мы видим такую же стратегию в других странах. У них есть план А: города должны капитулировать. Если город не капитулирует, следовательно, план Б: максимально запугать это население. Убивать, насиловать, истязать и совершать другие жестокости. Это – стратегия войны", - заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
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