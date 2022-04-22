Это стратегия их главнокомандующего: Венедиктова заявила, что РФ заранее планировала убивать и истязать украинцев

Об этом сообщает The Guardian .



По словам Венедиктовой, сегодня ее команда работает почти с 8 тыс. дел по военным преступлениям в Украине.



"Я думаю, что это стратегия их главнокомандующего, потому что мы видим такую же стратегию в других странах. У них есть план А: города должны капитулировать. Если город не капитулирует, следовательно, план Б: максимально запугать это население. Убивать, насиловать, истязать и совершать другие жестокости. Это – стратегия войны", - заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Напомним, сегодня, 21 апреля, президент Франции обратился к России с призывом позволить жителям Мариуполя покинуть город.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил , что Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Западной Сибири.

В поселке Мангуш оккупанты массово хоронят погибших мариупольцев в братских могилах. Спутник зафиксировал 300-метровое место захоронения.