Это стратегия гибридной войны, когда есть желание деморализовать украинское общество и истощить его ментально, - политэксперт про обострение в зоне ООС
Политаналитик Александр Москалюк считает, что РФ хочет найти момент, чтобы заявить о якобы нападении на ОРДЛО и "ответить" в зоне ООС
Об этом он сказал в эфире программы "Содержательно с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.
"Очевидно, что многие представляли себе эскалацию в более агрессивном варианте. Лично я всегда понимал, что тот вариант, который избран Россией, - это подогревать Восток Украины и пытаться делать все, чтобы Украина совершила нападение на ОРДЛО, и типа они реагируют в ответ. Для того чтобы понимать, что такой сценарий Россией изначально рассматривался и есть стремление его реализовать, нужно просто посмотреть разнообразные российские каналы откровенно пропагандистского толка, даже не центральные", - отметил Москалюк.
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Он добавил, что в России есть специальные каналы, которые посылают эти месседжи для определенной части российского общества о том, что Украина хочет напасть на ОРДЛО.
"Я с самого начала не верил в историю, что могут начаться с Севера, с территории Беларуси или с Юга какие-то действия РФ. Мне кажется, избрана совершенно другая тактика и стратегия. Мне кажется, что это стратегия гибридной войны, когда есть желание деморализовать украинское общество, истощить его, возможно в первую очередь ментально. Происходит определенное ментальное истощение, и этому играет РФ плюс дополнительный фактор - это влияет на экономическое положение и в совокупности России не будут апокалиптические сюжеты", - сказал аналитик.
По его мнению, такой способ "проще и дешевле", потому что не бьют непосредственно по России.
Если она начнет глобальные военные действия, то это будет другая реакция Запада, чем в 2014-15 годах. А так, часть западных элит будет дальше закрывать глаза. Это для России не так будет больно, но своей стратегической цели она может достичь в более продолжительном времени", - подытожил Москалюк.
- Напомним, 17 февраля россияне обстреляли Станицу Луганскую из тяжелой артиллерии, двое гражданских были контужены.
- Главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов заявил, что россияне обстреливают Объединенные силы под Донецком из тяжелой 152-мм и 122-мм артиллерии.
- 17 февраля РФ начала в Каспийском море военные учения 20 боевых кораблей.
- По состоянию на 14:00 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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