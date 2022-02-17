Это стратегия гибридной войны, когда есть желание деморализовать украинское общество и истощить его ментально, - политэксперт про обострение в зоне ООС

Об этом он сказал в эфире программы "Содержательно с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Очевидно, что многие представляли себе эскалацию в более агрессивном варианте. Лично я всегда понимал, что тот вариант, который избран Россией, - это подогревать Восток Украины и пытаться делать все, чтобы Украина совершила нападение на ОРДЛО, и типа они реагируют в ответ. Для того чтобы понимать, что такой сценарий Россией изначально рассматривался и есть стремление его реализовать, нужно просто посмотреть разнообразные российские каналы откровенно пропагандистского толка, даже не центральные", - отметил Москалюк.



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Он добавил, что в России есть специальные каналы, которые посылают эти месседжи для определенной части российского общества о том, что Украина хочет напасть на ОРДЛО.



"Я с самого начала не верил в историю, что могут начаться с Севера, с территории Беларуси или с Юга какие-то действия РФ. Мне кажется, избрана совершенно другая тактика и стратегия. Мне кажется, что это стратегия гибридной войны, когда есть желание деморализовать украинское общество, истощить его, возможно в первую очередь ментально. Происходит определенное ментальное истощение, и этому играет РФ плюс дополнительный фактор - это влияет на экономическое положение и в совокупности России не будут апокалиптические сюжеты", - сказал аналитик.



По его мнению, такой способ "проще и дешевле", потому что не бьют непосредственно по России.



Если она начнет глобальные военные действия, то это будет другая реакция Запада, чем в 2014-15 годах. А так, часть западных элит будет дальше закрывать глаза. Это для России не так будет больно, но своей стратегической цели она может достичь в более продолжительном времени", - подытожил Москалюк.

Напомним, 17 февраля россияне обстреляли Станицу Луганскую из тяжелой артиллерии, двое гражданских были контужены.

Главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов заявил, что россияне обстреливают Объединенные силы под Донецком из тяжелой 152-мм и 122-мм артиллерии.

17 февраля РФ начала в Каспийском море военные учения 20 боевых кораблей.

По состоянию на 14:00 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.