Об этом сообщает BBC.

"Сначала ракеты, потом самолеты с артиллерией, затем боевые самолеты с артиллерией, а затем, когда все разрушится, приезжают танки", — сказала она в немецком парламенте.

"Это волна разрушений. И это значит, что это тоже стратегия депопуляции, уничтожения цивилизации на Донбассе".

Анналена Бербок раскритиковала оппозиционные партии, призывающие к дипломатическому решению из-за переговоров с президентом России Путиным.

"Мы увидели на примерах соседних с Украиной государства, что прекращение насилия не означает автоматически свободу, а наоборот", — сказала она,

1 июня канцлер ФРГ Шольц опроверг пассивность Германии в помощи Украине, заявив, что его страна предоставила ПЗРК, бронетехнику, тысячи мин, миллионы патронов, пулеметы и взрывчатку.

В тот же день стало известно, что два немецких энергоконцерна начали платить России за энергоносители рублями.

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