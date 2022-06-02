Это стратегия депопуляции. Анналена Бербок в бундестаге критиковала оппозицию, призывающую к переговорам с Путиным
Министр иностранных дел Германии обвинила Россию в том, что она ведет войну на уничтожение цивилизации
Об этом сообщает BBC.
"Сначала ракеты, потом самолеты с артиллерией, затем боевые самолеты с артиллерией, а затем, когда все разрушится, приезжают танки", — сказала она в немецком парламенте.
"Это волна разрушений. И это значит, что это тоже стратегия депопуляции, уничтожения цивилизации на Донбассе".
Анналена Бербок раскритиковала оппозиционные партии, призывающие к дипломатическому решению из-за переговоров с президентом России Путиным.
"Мы увидели на примерах соседних с Украиной государства, что прекращение насилия не означает автоматически свободу, а наоборот", — сказала она,
- 1 июня канцлер ФРГ Шольц опроверг пассивность Германии в помощи Украине, заявив, что его страна предоставила ПЗРК, бронетехнику, тысячи мин, миллионы патронов, пулеметы и взрывчатку.
- В тот же день стало известно, что два немецких энергоконцерна начали платить России за энергоносители рублями.
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