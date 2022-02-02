Это страна, с которой мы воюем: Министр спорта Гутцайт объяснил, почему украинским олимпийцам запретили фото с россиянами

Об этом сообщает Tribuna.com .

По его словам, решение о запрете украинцам находиться рядом с россиянами во время публичных мероприятий на Олимпийских играх в Пекине было принято из-за провокаций, которые случались с нашими спортсменами ранее.

"Сейчас мы видим провокации, которые случаются с нашими спортсменами. Поэтому мы проводили патриотическое онлайн-совещание для спортсменов и тренеров, дали рекомендации, как вести себя. Чтобы не стояли рядом с российскими спортсменами, не делали фото. Восемь лет война идет, сейчас еще это обострение ситуации на границе. Поэтому очень важно, чтобы наши спортсмены реально контролировали эмоции в таких ситуациях", – пояснил Гутцайт.

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Он добавил, что это только рекомендации, и добавил, что не разделяет позиции олимпийского чемпиона по фристайлу Александра Абраменко, который заявил, что если попадет на пьедестал с россиянином, то бороться не будет.

"Мы только рекомендуем, заставить я не могу. Но если будут так себя вести, то я вообще не понимаю. Как можно не понимать, что происходит между нашими странами? Мне очень жаль, потому что мы видим, сколько погибает наших ребят. Я понимаю, что есть дружба много лет между спортсменами, тренируются вместе. Но надо понимать, что на соревнованиях это конкуренты. Это страна, с которой мы воюем. Надо разделять", - сказал Гутцайт.



Напомним, 24 января министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам рекомендовали избегать совместных фото с россиянами во время Олимпиады-2022.

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