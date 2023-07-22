Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы.

"Швеция когда-то сама была империей и там есть исторический фактор, что когда-то Швеция имела войну с Россией, но это было очень давно. Я думаю, что одна из причин - это Финляндия. Потому, что связи между Финляндией и Швецией очень велики. То есть это финский опыт играет для понимания Швецией России большую роль", - отметил он.

Как отмечает аналитик Умланд, второй фактор – это то, что Швеция имеет свою традицию пацифизма, индивидуализма и мнения о правах человека и свободе.

"И это как-то немного похоже на то, что в Германии, но политические результаты этой философии в Швеции другие. Они приводят шведов к тому, чтобы больше поддерживать такие страны, как Украина, и народы, которые борются за свободу ", - отмечает он.

Кроме того, Умланд добавил, что в Швеции еще до полномасштабного вторжения была проукраинская позиция.

"Это маленькая, по сравнению с Россией, страна, которая хочет освободиться, и это вызвало большую симпатию. И почему-то в континентальной западной Европе все по-другому. Вот в Греции, Италии, Германии, Франции, Испании – там по-другому на это смотрят", – добавил он.