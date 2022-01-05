Это стихийный взрыв всего, что накопилось за несколько десятилетий – журналист о протестах в Казахстане

Журналист рассказал об этом в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Эспрессо.TV.



“О том, где находятся власти Казахстана, официально подтвержденной информации нет. Несколько часов назад выступил президент Касим-Жомарт Токаев и сообщил, что в любом случае он останется в столице Казахстана Нур-Султани, будет контролировать ситуацию. О местонахождении экспрезидента Назарбаева нет никакой информации. Как и нет связи с Казахстаном, я нахожусь сейчас в Праге, ведь мобильный интернет и связь не работают”, – отметил Сенгибаев.



Журналист подчеркнул, что ситуация в Казахстане развивается быстро и никто такого не ожидал. По мнению Сенгирбаева, этими процессами никто не руководит: у оппозиционных сил, у демократических сил нет единого кандидата, на которого люди бы ориентировались.



“Я думаю, протесты в Казахстане – это стихийный взрыв всего, что накопилось у народа за несколько десятилетий. Это началось с социальной проблемы, а затем покрыло все, что происходит в стране. Люди выдвигают политические требования – отставка правительства, а сейчас казахстанцы требуют отставки всей власти. У Казахстана очень тесные связи с Россией и недавно стало известно, что президент Токаев вел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко и президентом страны-агрессора России Путиным. Поэтому не исключено, что могут появиться другие посредники, которые будут пытаться уладить ситуацию”, – заметил Мухтар Сенгирбаев.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .

В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение.

Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь.

Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.

Администрация столицы Казахстана Нур-Султана оцеплена полицией , в Алматы вооруженные протестующие громят резиденцию президента, а аэропорт в Актау остановил работу на фоне протестов.

Сообщается о первой жертве среди протестующих, а США закрыло консульство в стране.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .